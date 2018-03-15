Diriliş Ertuğrul’da ‘Osman’ müjdesi

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç ve Hülya Darcan’ın paylaştığı fenomen dizi Diriliş Ertuğrul, yayınlanan 110. Bölümüyle izleyenlerden büyük beğeni topladı. Halime Hatun’un rüyasında İbn Arabi’yi gördüğü ve doğacak çocuğu ‘Osman’ın müjdesini aldığı sahne sosyal medyada gündem oldu. Halime Hatun, gördüğü rüyanın ardından ebelere görünerek gebe olduğunu öğrendi. Mutlu haberi alan Ertuğrul, sevinçten çılgına döndü.

Öte yandan Ankara Kalesi’ne gitmek için yola çıkan Şehzade Kılıçarslan ve annesi Melike Hatun, Altunaba tarafından öldürüldü. Ertuğrul’un son anda attığı okla yaralanan Altunaba daha sonra, bulundukları yere gelen Saadettin Köpek’le karşı karşıya geldi. Köpek, Altunaba’yı Sultan Alaeddin’e sadakatini belirten bir not yazarak öldürdü.

Aslıhan Hatun ve Turgut Alp’in obanın Söğüt’e göçüyle ilgili anlaşmazlıkları çözülecek mi? Günalp ile Ertuğrul arasında neler yaşanacak? Sultan Gıyaseddin, kardeşinin ölüm haberini aldıktan sonra neler yapacak? Köpek’in bundan sonraki hamleleri ne olacak? bu ve daha fazla sorunun cevabı 21 Mart Çarşamba günü TRT 1 ekranların yayınlanacak yeni bölümde yanıt bulacak.