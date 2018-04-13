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Diriliş Ertuğrul’dan etkilenen Sivaslılar, Köpek’e pusu kurmak için Belediyeden otobüs istedi

Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen Sivaslılar, Saadettin Köpek’e pusu kurmak için Sivas Belediyesinden otobüs isteyince Belediye yetkilileri sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmak zorunda kaldı.

Diriliş Ertuğruldan etkilenen Sivaslılar, Köpeke pusu kurmak için Belediyeden otobüs istedi

13 Nisan 2018 21:44

Bu durum akıllara daha önce Kurtlar Vadisi dizisinde ölen Çakır karakteri için gazetelere ilan verilmesini ve cenaze namazının kılınmasını getirdi. 

Sivas’ta, Diriliş Ertuğrul dizisinin 115. bölümünde tarihte de var olan Saadettin Köpek karakterinin Sivas’a geleceğini öğrenen Sivaslılar, Köpek’e pusu kurmak için hem arayarak hem de sosyal medya üzerinden Sivas Belediyesi ile iletişime geçerek otobüs istedi. Taleplerin artması üzerine Belediye yetkilileri sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada “Kıymetli Yiğidolar. Diriliş dizisinin 115. bölümünde Saadettin Köpeğin Sivas Taşlıdere mevkiine geleceği ve pusu kurulması için vatandaşlarımızın Belediyemiz otobüsleri ile Taşlıdere’ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı Alpler. Lütfen senaryoya müdahale etmeyelim.” denildi. 

Tarihte yaşamış olan Sadettin Köpek 1239 yılında, Sivas Subaşısı Hüsamettin Karaca tarafından öldürülmüştü.
Daha öncede Kurtlar Vadisi dizisinde ölen Çakır tiplemesi için Türkiye’de birçok ilde cenaze namazı kılınmış gazetelere taziye ilanları verilmişti.  

Onur Erden
 

 

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