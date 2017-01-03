Diriliş Ertuğrul'un bu hafta yeni bölümünün yayınlanmaması izleyiciyi üzmüştü. Geçtiğimiz bölüm sonrası beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlanmayarak izleyenleri merakta bıraktı.
Diriliş Ertuğrul 11 Ocak Çarşamba günü yeni bölümü ile ekrana gelecek.
Diriliş Ertuğrul'un bu hafta yeni bölümünün yayınlanmaması izleyiciyi üzmüştü. Geçtiğimiz bölüm sonrası beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlanmayarak izleyenleri merakta bıraktı.
Diriliş Ertuğrul 11 Ocak Çarşamba günü yeni bölümü ile ekrana gelecek.
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