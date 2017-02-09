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Diriliş Ertuğrul'un 77.bölüm fragmanı nefes kesti! (Diriliş Ertuğrul 77.bölüm fragmanı)

TRT 1 ekranlarında yer alan Diriliş Ertuğrul dün akşam yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde Ertuğrul, düşmanlarına gözdağı veriyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı izleyenleri yine heyecanlandırdı. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı...

Diriliş Ertuğrulun 77.bölüm fragmanı nefes kesti! (Diriliş Ertuğrul 77.bölüm fragmanı)

09 Şubat 2017 09:54

Diriliş Ertuğrul dün akşam yayınlanan bölümüyle yine herkesi ekranlara kilitledi. Aksiyon dolu bölümüyle ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul adeta nefes kesti. Dün akşam oynayan bölümünde bazı sahneler güne damgasını vurdu.

Peki Diriliş Ertuğrul'un son oynanan bölümünde neler oldu?

Vasilius’un emriyle Tekfur’u öldüren Lazkaris, Çavdar obasına sığınmış, Ertuğrul’un alpları obaya girerken onu görmüşlerdir. Buna istinaden Ertuğrul, Sadettin Köpek ve Aslıhan’ın nikah günü Çavdar obasına gelerek Aliyar’dan adaletin tesis edilmesi için destek istemiştir. Nitekim Aliyar, babasına, Aslıhan’a ve birçok engele rağmen adaletten yana olmuş, böylece herkes tarafından istenmeyen, hain biri durumuna gelmiştir. Ural’ın yargılanması sonucu kadılar idam hükmüne varmışlardır. Sadettin Köpek ve Vasilius bu duruma engel olmak istemiş fakat ellerinden bir şey gelmemiştir. Bu durum neticesinde Candar Bey fenalaşmıştır. Şimdi Çavdar Obasının iki beyi ölümle yüz yüzedir. Peki Ural kurtulacak mıdır, yoksa infazı yapılacak mıdır? Candar Bey’in durumu ne olacaktır? Aliyar, kadıların bu kararıyla herkesin öfkesini üzerine almıştır. Aliyar şimdi ne yapacaktır?
Saadettin Köpek ve Aslıhan nikahı yarım kalmıştır. Aslıhan bunca sıkıntı arasında nikaha tekrar razı olacak mıdır? Saadettin Köpek’in hamlesi ne olacaktır? Gittikçe Helena’ya daha çok bağlanan Bamsı’nın derdine kim deva olacaktır? 

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı herkesi meraklandırdı

Dizinin 77.bölüm fragmanı dizi bittikten hemen sonra yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyenleri şimdiden meraklandırdı. Peki 77.bölümde neler olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN KONUSU NEDİR?

Diriliş: Ertuğrul, yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı,yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, başrollerini Engin Altan Düzyatan,Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan'ın paylaştıkları televizyon dizisidir. İlk bölümü 10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlandı. İlk bölümün yayınlanmasının ardından yayınlandığı günün AB grubu reyting sıralamasında 1. sırada yer aldı. Ayrıca dizi 2015 yılının en iyi dizisi ödülünü aldı.

Dizinin ilk sezon hikayesi 13. yüzyılda Kayı Boyu'nun Tapınak Şövalyeleri'ne karşı olan mücadelelerini konu almaktadır. Dizinin ikinci sezon hikayesi ise 13. yüzyılın ortalarında yine Kayı Boyu'nun bu sefer Moğollar’a karşı olan mücadelelerini konu almaktadır. Dizi için 6 ay kadar hazırlık yapılmıştır. Oyuncuların tamamına at binicilik dersleri verilirken, erkek oyunculara bıçak ve kılıç kullanma dersleri verildi.

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