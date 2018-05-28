Diriliş Ertuğrul’un final tarihi resmen belli oldu| Engin Altan Düzyatan ayrılıyor mu?

Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman sezon finali yapacak?

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte pek çok dizinin sezon finali tarihi belli olmaya başladı, bu dizilerden biri de Diriliş Ertuğrul oldu. Hem Ertuğrul karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın ayrılacağı yönündeki iddialara, hem de Diriliş Osman dönemiyle ilgili söylentilere açıklık getiren Mehmet Bozdağ, sezon finali tarihini açıkladı. Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman sezon finali yapacak? Engin Altan Düzyatan kadrodan ayrılacak mı?

Mehmet Bozdağ, 'Diriliş Ertuğrul'un bu sezon final yapacağı yönündeki iddialar hakkında, "Dizinin kesin finaliyle ilgili bir malumat yok. Daha ben de tam karar vermiş değilim. Ama yavaş yavaş Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman'ı yapmak. Ertuğrul'dan sonra Osmangazi'nin hikayesini anlatmak. Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Yazın coğrafi geziler yapacağız, bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul'dan daha büyük bir proje 'Diriliş Osman' doğacak. Dizinin finali Bilecik'te olabilir bilmiyorum, ama belki 'Diriliş Osman' veya 'Ertuğrul'un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Sezon finali ne zaman?

Mehmet Bozdağ, dizinin sezon finalinin 6 Haziran'da yayınlanacağını resmen açıkladı.