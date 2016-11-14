Bu yıl ki Altın Kelebek Ödüllerine Diriliş Ertuğrul Dizisi ekibinin ödül almak için sahneye çıktığı anlar damga vurdu. Dizi 'yılın en iyi dizisi' ödülüne layık görülürken ödülü almak için sahneye çıkan yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve dizi ekibi, ödülü aldıktan sonra herhangi bir konuşma yapılmasına izin verilmeden kulise gönderildi.

ÖDÜLÜ İADE ETTİĞİNİ DUYURDU

Ödül töreninin tamamlanmasının ardından ise dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, ödülü iade ettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İşte Bozdağ'ın ödülü iade ettiğini duyurduğu açıklama:

"Değerli İzleyicilerimiz;

43. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde Diriliş Ertuğrul Dizisi, izleyici oylarıyla diğer bütün ödül törenlerinde olduğu gibi Yılın En İyi Dizisi Ödülü'nü haklı olarak almıştır.

Yayınlandığı 3 sezon ve 65 haftadır bütün reyting gruplarda birinci olan ve reyting rekorlarını kıran, Türkiye ile birlikte 30'dan fazla ülkede yayınlanan Diriliş Ertuğrul Dizisi bileğinin hakkıyla ve siz değerli izleyicilerimizin oylarıyla haklı bir ödül daha aldı.

“KULİSTE GERİ İADE ETTİM”

Ödül töreni sırasında Diriliş Ertuğrul Dizisi Yapımcısı ve Senaristi olarak bizlere ödül veren siz izleyicilerimizi selamlama ve teşekkür konuşması yapmam engellenmiştir. Her ödül alan kişiye konuşma hakkı verilirken, bizlerin bu hakkımızı kullanmamızın engellenmesini manidar buluyorum. Bu engellenmenin haklı başarımız ve siz izleyicilerimize yapılan bir nezaketsizlik olduğuna inanarak ödül törenini protesto ederek Diriliş Ertuğrul Dizisi Yapımcı ve Senaristi olarak haklı olarak aldığımız ödülü kuliste geri iade ettim.

Ayrıca Programın sunucusu Okan Bayülgen'in özür yerine Türkiye ve dünyada bu kadar ilgi gören ve siz değerli izleyicilerimizin takdirini kazanan dizimizi hiç izlemediğini söyleyerek alaycı bir konuşma yapması ve bundan sonra izleyeceğini belirtmesini de nezaketten uzak bir davranış olarak değerlendiriyorum. Bütün dünyanın farkında olduğu ve konuştuğu bir dizinin yeni farkına varması Bayülgen'in kendi ayıbıdır. Mümkünse dizimizi izlemesin. Kendisinin dizimizden alacağı hiçbir kıymet değeri olamayacağını konuşması bizlere göstermiştir.

Saygılarımla.