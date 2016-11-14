"Diriliş Ertuğrul" oyuncularının, tören sonrası olay çıkartan paylaşımları devam ediyor.

ÖDÜLÜ AYAĞININ DİBİNE KOYARAK FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Ödül töreni sonrasında dizinin yapımcısına konuşması için izin verilmeyince Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Cavit Çetin Güner "Kelebek Ödülü"nü ayağının dibine koyup Instagram hesabından "Pabucum daha değerli" notuyla paylaştı.

Ardından Mehmet Bozdağ Instagram sayfasından yaptığı açıklamada ödülü iade ettiğini duyurdu.

"BUNDAN SONRA DA HEP BÖYLE OLACAK"

Ancak paylaşımlar burada bitmedi. Diriliş Ertuğrul oyuncularından Ceniz Coşkun Instagram hesabından, "Biz kendi doğrularımızla yola çıktık kendi yolumuzda ilerledik...Bugüne kadar hep böyle oldu bundan sonra da böyle olacak!" notuyla kendi fotoğrafını paylaşarak, Kelebek'e gönderme yaptı.