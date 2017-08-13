Diş ağrısı geceyi seviyor

Diş ağrılarının geceleri en çok zonklama şeklinde kendini gösterdiğini belirten uzmanlar, yaşanan sıkıntının geçiştirmeden mutlaka diş hekimine başvurulması gerektiğini söyledi. Diş ağrısının hastaların ciddi şekilde yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ifade eden Diş Hekimi Metin Ayan, “Ağrıların altında yatan sebep genellikle ilerleyen diş çürükleridir. Ağrı durumu kişiden kişiye değişiklik gösteren bir kavramdır. Aynı şiddette ağrı bir kişiyi çok rahatsız ederken, başka birinde en ufak bir sızıya bile sebep olmaz. Temel sebep ağrı eşiğinin kişiden kişiye değişiklik göstermesidir. Diş ağrısı da tam olarak böyle bir durumdur. Kişi yaşadığı diş ağrısını müsaitliğine göre öteledikçe ağrı eşiği kişide ne kadar yüksek olursa olsun dayanılmaz bir hal almaya başlayabilir. Genellikle ağrı ile başvuran hastalarımızın temel yakınması bu yöndedir” dedi.

Gece zonklama şeklinde başlayan diş ağrılarında genellikle dişte bulunan çürüğün veya diş eti iltihabının fazlasıyla ilerlemiş olduğunu belirten Ayan, “Vücudumuzun gün ışığından faydalanmasının bittiği saat gece yarısıdır. Bu zaman diliminde vücutta hormonal değişiklikler başlar ve vücuttaki tek aktivite, hücrelerde yenilenme ve iyileşme yönünde olur. Problemli bölgelere hücum eden iyileştirici kan hücreleri bölgede basınç oluşturduğu için geceleri ağrı şikayeti görülmesi normaldir” diye konuştu.

Halk arasında diş ağrısı durumunda sıklıkla uygulanan diş üzerine aspirin, sarımsak, kolonya gibi maddelerin konulmasının ağrıyı gidermediği gibi, çevre yumuşak dokulara da zarar verdiğini de dile getiren Dt. Metin Ayan, ağrıların ötelenmeden hekime başvurularak tedavisinin başlanılmasının gerekliliğini söyledi.

Abdullah Çibir