Diş ağrısı nasıl geçer? Dişim ağrıyor, ne yapmalıyım?

Diş ağrısı hayatımızı kabusa çeviren geceleri uyutmayıp, çalışma hayatında verimsizliğe sebep oln bir hastalıktır. Tek bir sebepten kaynaklanmayan diş ağrıları, genellikle çürük, iki diş arasındaki bulunan besinin meydana getirdiği basınç, dişetinden kaynaklanan ağrılar, dişte görülen çatlaklar, dişin çekilmesiyle açığa çıkan kök yüzeyi, midede meydana gelen tahribat ve hatta sinüzit gibi pek çok sebepten kaynaklanabilir. Tedavi süreciin sağlklı olması için sebebini doğru teşhis etmek gerekmektedir. Diş ağrısı nasıl geçer ve dişim ağrıyor ne yapmalıyım gibi soruların doğru cevapları ancak sebepler doğru belirlenbilirse bulunur.

Diş ağrısının sebepleri neler?

Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, “Öncelikle ağrının sebebi saptanmalıdır. Ağrı, çürük, iki diş arasına sıkışan gıdanın yapmış olduğu basınç, dişeti hastalıkları, dişte oluşmuş çatlaklar, dişeti çekilmesiyle açığa çıkan kök yüzeyi, minede meydana gelen aşınmalar ve hatta sinüzit gibi pek çok sebepten kaynaklanabilir. Ancak, diş ağrısının en sık karşılaşılan nedeni yetersiz ağız hijyeni varlığında gelişen derin diş çürükleridir. Dişin en dış katmanı olan minede sinir yoktur bu nedenle dış uyaranlardan rahatsız olmayız ancak içteki dokulara doğru ilerledikçe his artar. Çürüğe neden olan çok sayıda mikroorganizma, çürüğün ilerlemesiyle birlikte dişin içerisinde bulunan sinirlere ulaşabilir. Başlangıçta hafif olan ağrılar çürük ilerledikçe giderek şiddetlenir. Ağrı farklı şekillerde oluşabilir: Soğuk ve sıcak uyaranlara karşı gelişen şiddetli ve uzun süreli ağrı, çiğneme esnasında baskıyla oluşan ağrı veya kendiliğinden başlayıp uzun süre devam eden ağrı görülebilir” diye konuştu.

Dişi çektirmek gerekir mi? Diş ağrısı nasıl geçer?

Gece başlayan şiddetli diş ağrısının sebebinin ileri derecede çürümüş bir dişin iltihaplanmaya başlamış olduğunu belirten Dt. Zafer Kazak, “Bu iltihabi durum diş içindeki sinir-damar paketinde baskı oluşmasına ve özellikle gece uykudan uyandıracak şiddette zonklayıcı tarzda ağrıya sebep olur. Diş ağrılarının kendiliğinden geçmesi beklenmemelidir. Halk arasında uygulanan karanfil, sarımsak, alkol, aspirin vb. yöntemler işe yaramamakta hatta diş ve çevresindeki dokulara zarar verdiği için tavsiye edilmemektedir. Ağrı diş çürüğü kaynaklıysa ve çürük ilerleyerek dişin sinirine kadar ulaşmışsa ya da diş siniri başka sebeplerle (travma, diş kırığı vs.) canlılığını yitirmişse, bu dişler ‘kanal tedavisi’ ile tedavi edilebilir. Herhangi bir tedavi uygulanmadığı takdirde enfeksiyon şişliğe neden olabilir, apse oluşabilir. Sonuç olarak tedavi edilmezse dişin çekilmesi gerekebilir” şeklinde konuştu.

Diş Ağrısı neden gece olur? Diş ağrısı nasıl geçer?

Gece zonklama şeklinde başlayan diş ağrılarında genellikle dişte bulunan çürüğün veya diş eti iltihabının fazlasıyla ilerlemiş olduğunu belirten Ayan, “Vücudumuzun gün ışığından faydalanmasının bittiği saat gece yarısıdır. Bu zaman diliminde vücutta hormonal değişiklikler başlar ve vücuttaki tek aktivite, hücrelerde yenilenme ve iyileşme yönünde olur. Problemli bölgelere hücum eden iyileştirici kan hücreleri bölgede basınç oluşturduğu için geceleri ağrı şikayeti görülmesi normaldir” diye konuştu.

Halk arasında diş ağrısı durumunda sıklıkla uygulanan diş üzerine aspirin, sarımsak, kolonya gibi maddelerin konulmasının ağrıyı gidermediği gibi, çevre yumuşak dokulara da zarar verdiğini de dile getiren Dt. Metin Ayan, ağrıların ötelenmeden hekime başvurularak tedavisinin başlanılmasının gerekliliğini söyledi.