‘Diş ayrıklığı 16 yaş sonrasında anormal’

Diastema adı verilen iki diş arasındaki boşluk, yani aralıklı dişler, dişlerin büyüklüğü ile çene (diş arkı) uyuşmazlığından kaynaklanabilir. Bu bazen konuşma bozukluğuna yol açtığı gibi, estetik bir problem olarak da karşımıza çakabiliyor. Peki aralıklı dişlere sahip olan çocuklarda durum nasıl? Çocuklar için aralıklı diş tedavisi ne zaman ve nasıl olmalı? Çocuklarda diş teli kullanımına kaç yaşından itibaren başlamak doğru olur?

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sanaz Sadry, çocuklarda diş ayrıklığının süt dişi döneminde normal olduğunu ancak 16 yaş itibariyle ayrık dişlerin tedavi gerektirdiğine vurgu yapıyor.

Konuşmada sıkıntı yaratabilir

Diş arasında boşlukları olan kişilerin konuşurken bazı sıkıntı ve zorluklar ile karşılaşabileceklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Sanaz Sadry, bunun aynı zamanda estetik bir problem olarak da görülebildiğine vurgu yapıyor: “Dişler arası boşluklardan ses gelebileceği gibi dilin dişler arasına girerek zarar görebilme ihtimalide yüksektir. Dilin sürekli boşluğa gelmesi zamanla dişlerin arasının açılmasına neden olur ve görüntü anlamında da rahatsızlık duymaya başlanır.”

Diş aralığı neden oluşur?

Yrd. Doç. Dr. Sanaz Sadry, diş aralıklarının oluşma nedenlerini şöyle sıralıyor: “Çene geniş, dişler normal boyutta olabilir. Dişler küçük veya dar, ancak çene normal boyutta olabilir. Hem çene geniş, hem de dişler küçük veya dar olabilir. Dişeti ameliyatları sonrasında dişlerde aralanmalar görülebilir. Ön kesici dişlerin yanında bulunan yan kesici dişler normalden küçük ise diş arası boşluk (diastema) oluşma sebebidir. Ön dişler üstünde ve arasında bulunan diş eti bağ dokusu olması gerekenden geniş ve uzun ise yine diş arası boşluk oluşma nedenidir. Arka azı dişlerinin bulunduğu bölgede kalıcı dişleri hiç oluşmamış kişilerin ön dişleri geri hareket ederler ve aralarında boşluklar oluşur, bu durumda diş arası boşluklara neden olur.”

Çocuklarda diş ayrıklığı

Çocuklarda süt dişlerindeki diş ayrıklığının normal bir durum olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Sanaz Sadry, “Alttan çıkacak daimi dişler daha geniş olduğu için onlara yer açılabilmesi için dişler arasında mesafe bulunur. Bu mesafe olmasa alttan gelen daimi dişler yer bulamazlar, çıkamazlar veya çapraşık çıkarlar” diyor.

Ağzında süt dişleri bulunan çocuklara diş ayrıklığı yüzünden herhangi bir tedavi uygulanmadığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Sadry, “16 yaşından büyük, ağzında süt dişi bulunmayan, büyümesi bitmiş çocuklardaki diş ayrıklığı ise anormal bir durumdur” diyor.

Diş ayrıklığına 12-15 aylık tedavi

Yrd. Doç. Dr. Sadry, yetişkinlerde diş ayrıklığının ortodontik yöntemlerle veya estetik (protetik) yöntemlerle yapılabildiği bilgisini paylaşırken, hareketli apareyler veya şeffaf plaklar (invisalign) ile diş ayrıklığının çözümlenmesinin pek mümkün olmadığına da dikkat çekiyor: “Diş ayrıklığının ortodontik tedavisi 12-15 ay civarında süren sabit ortodontik tedavi ile çözümlenmektedir. Tedavi süresini uzun bulan veya dişlere braket yapıştırılmasını istemeyen kişilerde diş ayrıklığı kompozit lamineyt veya porselen lamineyt ile çözümlenebilir. Sabit ortodontik tedavi ile diş ayrıklığının düzeltilmesi en sağlıklı seçenektir.”

