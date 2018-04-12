Diş dolgusunda kullanılan malzemenin önemi

Diş dolgusu, çürük veya başka nedenlerden dolayı harap olan veya kırılan dişlerin fonksiyonunu ve görünümü geri kazandırmak için uygulanır. Diş Hekimi Dr. Kaan Nejat, diş dolgusunun çeşitleri ve tedavi süreci hakkında bilgiler verdi. Dolgu yapılarak dişte bulunan çürük dokunun uzaklaştırıldığını belirten Dr. Kaan Nejat, oluşan boşluğun özel dolgu maddeleri ile doldurulduğunu ve diş dolgusunun tekrar çürük oluşmasını engellediğini vurguladı.

Diş dolgusu çeşitleri

Diş dolgusu için çeşitli materyaller kullanıldığını ifade eden Nejat, dolgu maddelerini amalgam, kompozit ve porselen olarak açıkladı. Amalgam dolgunun gümüş veya metal dolgu olarak bilindiğini söyleyen Dr. Nejat, cıvanın, bakır, kalay ve gümüş ile karıştırılması ile elde edildiğini söyledi.

Kompozit dolguların ise dişler ile sağladığı renk uyumundan dolayı estetik dolgu olarak tanımlandığını dile getiren Dr. Nejat, ''Günümüzde kompozit dolgular mavi ışıkla sertleştiği için halk arasında lazer dolgu veya ışınlı dolgu olarak ta bilinir. Kompozit dolgular, silikondioksit içeren plastik karışımından üretilmiştir. Üstün estetik uyumundan dolayı kompozitler bonding uygulamalarında da sık tercih edilen materyaldir. Dişte çok fazla madde kaybı olduğu durumlarda ise porselen inley ve onleyler uygulanır. Son derece estetik sonuçlar verir. Kompozit dolgulara nazaran aşınmalara karşı daha dayanıklı. Porselen dolguların diğer dolgu çeşitlerine göre maliyeti daha yüksek. Dişte uygun kavite hazırlandıktan sonra ölçü alınır ve bu ölçüye göre porselen dolgu hazırlanır ve dişe özel yapıştırıcılar ile yapıştırılır'' dedi.

Porselen inley ve onley dolguların estetik açıdan oldukça tercih edildiğine değinen Dr. Nejat, diş çürüklerinin temizlenmesinin ardından kavitenin hazırlandığını ve diş ölçüsünün alındığını açıklayarak, dolgunun alınan ölçüye göre laboratuvar ortamında hassas bir teknoloji ile hazırlandığını belirtti.

İnley ve onley porselen dolguyla gereksiz diş kesiminin yapılmayacağını veneerlerde olduğu gibi sağlıklı diş dokusu maksimum düzeyde korunacağını söyleyen Dr. Nejat, ''Çiğneme basınçlarına karşı çok dayanıklıdır. Diş renginde olduğu için çıplak gözle ayırt edilemeyecek kadar doğal durur. Bunun nedeni, porselen malzeme olması nedeniyle ışığı çok iyi yansıtmasıdır. Bu nedenle, doğal dişe yakın mükemmel estetik görüntü verir. Porselen malzeme olduğu için kompozit dolgularda olduğu gibi zamanla renklenme olmaz. Tedavi ömrü kompozit dolgulara göre daha uzundur. Diğer dolgu türlerine göre biyolojik uyumu iyidir. Alerjik reaksiyon göstermez. Yıllara ve kullanıma bağlı olarak aşınma ve kırılma olmaz'' dedi.