Uzm. Dr. Kurt, yaptığı açıklamada, diş eksikliklerinin giderilmemesi halinde zamanla sindirim sistemi sorunları, çene eklemi problemleri, diş diziliminin bozulması, çene kemiği erimesi gibi telafi edilmesi güç problemlerin ortaya çıkabileceğini vurgulayarak sabit köprüler ve hareketli protezlerle (damak protezleri) tedavi yerine diş implantları ile sorunun giderilebileceğini belirtti. Kurt, "Şu an ağzınızda olan dişleri kaybettiğinizi düşünün. Hepsi değil sadece birinin olmayışı bile canımızı sıkmaya yeter. Fakat bazı nedenlerle dişlerimizi kaybediyoruz. Bu her şeyin sonu demek değil, çünkü geleneksel olarak sabit köprüler ve hareketli protezlerle sorunun giderilmesi mümkün" dedi.

Diş implantlarının ise günümüz diş hekimliğinde diş destekli sabit köprüler ve hareketli protezlerin alternatifinin ‘implant destekli protezler’ olduğuna dikkat çeken Kurt, “Bu yüzden kişinin genel sağlığı izin veriyorsa, kaybedilen dişlerin yerine konmasında tavsiye ve tercih edilen tedavi seçeneğinin implant olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Çene kemiğine çok uyumlu

Dental implantları, çeşitli nedenlerle kaybedilmiş olan dişlerin yerine yerleştirilen, fonksiyon ve estetiğin yeniden kazandırılmasını sağlayan, titanyum ve titanyum alaşımlarından yapılan yapay diş kökleri olarak açıklayan Dr. Şule Nur Kurt, yöntemin biyolojik olarak çene kemiğine olan uyumunun çok yüksek olduğunu ve bu yüzden implantların çene kemiğine tam bir kaynaşma gösterdiğini vurguladı.

Dr. Kurt, implantın çene kemiği içine yerleştirilmesi için her ne kadar cerrahi bir işlem gerekse de genellikle diş çekiminden bile daha basit bir operasyonla gerçekleştirilebildiğini ancak cerrahisi teknik açıdan hassas olduğundan tecrübeli hekimler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Nasıl uygulanıyor?

İmplant yerleştirilecek bölge için önceden detaylı bir ağız içi muayenesi ve radyolojik tetkikler yapılıyor. Eğer gerekliyse, çene ve yüz bölgesinden alınan üç boyutlu tomografilerden yararlanılarak kemiğin analizi gerçekleştiriliyor.

Lokal anesteziyle konforlu bir cerrahi işlem yapıldığını belirten Dr. Şule Nur Kurt, eğer işlem uzun sürecekse ve kişinin kaygı oranı yüksekse genel anestezinin de tercih edilebileceğini söyledi.

Özel uçlarla çene kemiğinde açılan yuvaya implant yerleştirildikten sonra kemiğin iyileşmesi için en az 2,5-3 ay beklenip implantın üst yapısına geçildiğini belirten Dr. Kurt, kişinin sağlık durumuna, muayene sonuçlarına ve bölgedeki kemik kalitesine göre kemiğin kaynaşması beklenmeden üst yapıdaki protez işlemine geçilebileceğini ifade etti.

Tam diş eksikliğinde tutuculuğu artırıyor

Eksik dişlere ve kişinin isteğine göre sabit ve hareketli protezler tercih edilebiliyor. Diş eksikliği bir taneyse komşu dişlerin desteğine ihtiyaç duymadan implant destekli kaplamalar yapılabildiğini söyleyen Kurt, daha fazla diş eksikliklerinde implant destekli köprülerden yararlanılabileceğini anlatttı.

Dr. Şule Nur Kurt, tam diş eksikliklerinin de büyük bir problem olduğunu belirterek, implantların, sabit protezlerin (köprülerin) yapımında kullanılabildiği gibi hareketli protezlerin tutuculuğunu artırmak için de kullanılabildiğini sözlerine ekledi.