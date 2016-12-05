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Diş eti çekilmelerinde estetik yaklaşımlar hasta memnuniyetini artırıyor

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi uyguladığı son teknolojik yöntem ve kullanılan ileri teknoloji cihazlarla tedavi sürecini hem kısaltıyor hem de hasta memnuniyetini artırıyor. BEÜ Diş Eti Çekilmelerinde Estetik Yaklaşımlarla Diş Tedavisinde Hasta Memnuniyetini Artırıyor. Bu yöntem ile dişeti çekilmeleri klasik yöntemlere göre operasyon sonrası daha az ağrı ve ödem olmakta.

Diş eti çekilmelerinde estetik yaklaşımlar hasta memnuniyetini artırıyor

05 Aralık 2016 19:11

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Dişeti Hastalıkları (Periodontoloji) Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. M. İnanç Cengiz’e göre, deneyimli ve tecrübeli araştırma görevlileri sayesinde “Diş Eti Çekilmelerinde Estetik Yaklaşımlar” ile bu sene artan bir kalitede tedavi ediliyor.

Doç. Dr. M. İnanç Cengiz “Kanımızda bulunan büyüme faktörleri bölümümüz Lokal ameliyathanesinde kullanılan modern santrüfüj cihazları sayesinde ayrıştırılarak çoklu dişeti çekilmelerine sahip hastalarımıza uygulanarak minimal cerrahi müdahalelerle dişeti çekilmelerini kısa sürelerde başarılı bir şekilde kapatmak mümkün olmakta. ‘’Büyüme Faktörü İçerikli Membran (PRF-CGF) Kullanılarak Koronale Pozisyone FLEP’’ adı verilen yöntemde operasyon sırasında ilk önce o bölgeye lokal olarak anestezi yapılarak uyuşturulur. Sonra çekilme olan bölgedeki diş eti ufak kesiler yapılarak kaldırılır. Bu esnada hastanın kolundaki damardan şırınga ile kan alımı yapılır. Alınan kan steril olarak santrifüj cihazında membran hazırlanarak bölgedeki dişeti çekilmesini bir bariyer şeklinde kapatacak şekle getirildikten sonra çekilme olan kök yüzeyini kapatarak çevresindeki dişlerin dişetlerine dikilir. Sonra üzerinde kalan dişetinizde yukarı doğru çekilerek bu bariyerin üzerine kapatılarak komşu dişlerin dişetlerine dikilerek sabitlenir. Operasyondan sonra hastaya bölgenin enfeksiyon kapmaması için koruyucu amaçlı bir hafta boyunca kullanılması için antibiyotik ve bölgenin temizliği için ağız gargarası verilir. Dikişler operasyondan 10-14 gün sonra alınır. Üç hafta boyunca tedavi edilen bölgenin temizliği gargara kullanılarak sağlanır. Üçüncü hafta sonunda dişler yumuşak bir fırçayla fırçalanmaya başlanabilir. Bu yöntem ile dişeti çekilmeleri klasik yöntemlere göre operasyon sonrası daha az ağrı ve ödem olmakta. Kliniğikte tedavi gören Ömer Akdemir tedaviden memnun kaldığını belirterek şunları söyledi: “Ön dişlerimde hassasiyet ve estetik problemlerle geldiğim diş hastanesinde Doktorum Kaan Tazegül’ün uyguladığı yöntemle dişeti çekilmelerim ve hassasiyetim düşündüğümden daha az ağrılı bir yöntemle tedavi edildi. Doktoruma teşekkür ediyorum" dedi. 

Ömer Tekcan

Etiketler: Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Dişeti Hastalıkları (Periodontoloji) Anabilim Dalı


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