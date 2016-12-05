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Diş fırçası kullanımına dikkat

Diş fırçalarının kullanım sonrası kuruyabilmesi amacıyla yeterli zamanın geçmesi için gün içinde her fırçalamada ayrı fırçanın kullanılmasının daha sağlıklı olduğunu belirten Diş Hekimi Dr. Zafer Kazak, diş fırçası kullanırken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Diş fırçası kullanımına dikkat

05 Aralık 2016 10:16

Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "Nemli kalan diş fırçalarında bakteri ve mantarların üreyebilir. Diş fırçanızı kullanım sonrası temizleyin ve dik pozisyonda kurumaya bırakın" dedi.
Fırçalar arasında virüs ve bakteri geçişi olmaması için farklı kişilere ait diş fırçalarının birbirleri ile temas etmemesi gerektiğini kaydeden Kazak, gribal enfeksiyonlardan sonra diş fırçasının yenilenmesi gerektiğini ifade etti.
"3 ayda bir diş fırçasını yenilemeyi unutmayın"
Dr. Kazak, "Fırçanızı fırçalamalar arasında kapalı kapta saklamayın. Kapalı ortamda nemli diş fırçasının kılları üzerinde bakteriler oluşacaktır. Diş fırçası kıllarının yıpranması kontrol edilerek en fazla 3 ayda bir değiştirilmelidir. Fırçanıza karşıdan ve yandan baktığınızda fırça kıllarında açılma görüyorsanız fırçanızı değiştirme vaktiniz gelmiştir. Bazı fırçalar, üzerine entegre edilmiş olan indikatörlü fırça kılları ile kullanım süresi dolan diş fırçalarında renk değiştirerek kullanıcıyı uyarmaktadır. Ağız bakımında en önemli olan mekanik temizliktir. Yani dişlerin diş fırçası ile etkin bir şekilde temizlenmesidir. Ancak diş macunlarının içeriklerindeki florür ile mine dokusundaki hasarları onarma ve abraziv partiküller ile bakteri plağını uzaklaştırma açısından ağız bakımına katkıları vardır. Bu amaçla yeterli özeliklere sahip herhangi bir marka diş fırçası ve diş macunu kullanılabilir. Sonuçta sağlıklı dişlere sahip olmanın yolu günde 2 kez düzenli olarak diş fırçalamaktan geçer" diye konuştu.
Dişeti çekilmesinin, yanlış diş macunu ve fırçası kullanımı, asitli gıdaların sık kullanımı gibi nedenlerle oluştuğunu belirten Dr. Kazak, "Diş hassasiyetlerinde hassasiyet giderici diş macunları kullanılabilir. Diş eti hastalığına sahip bireyler diş etine yönelik diş macunlarını kullanabilirler" şeklinde konuştu.


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