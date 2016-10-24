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Diş hekimi korkusuna son

Diş hekimlerinin başarılı tedavilerinin yapması için öncelikle hastaların korkmadan koltuğa oturması gerektiğini belirten Diş Hekimi Zafer Kazak, hastaların diş hekimlerinden korkmasına gerek olmadığını söyledi.

Diş hekimi korkusuna son

24 Ekim 2016 11:39

Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "Diş tedavileri sırasında oluşan ağrı ve bir o kadar da geçmiş tecrübelerden ya da başkalarının yorumlarından kaynaklı olarak ağrı beklentisi diş tedavilerini geciktirmekte en önemli problemlerden birisidir.. Her ne kadar lazer tedavileri gibi ileri tedaviler pek çok problem de bu konuları azaltsa da iğne korkusu hemen hemen herkesi etkilemektedir. Ayrıca özellikle çocuk hastalarda bu korku sebebiyle yeterli anestezi yapılamadığından dolayı , mecburen yapılan işlemler de ağrı olduğundan kişilerde kalıcı ileri korkular oluşturmaktadır. Günümüz de klasik olarak kullanılan diş doktoru iğneleri yerine, The Wand (Bilgisayar kontrollü lokal anestezi ) navigasyonlu anestezi sistemi bu korkuyu yenmemizi sağlayacak kadar ağrıyı azalttığı gibi aynı zamanda sadece çalışılan bölgeyi uyuşturarak dudak ve yanaklarda saatlerce hissedilen şişmiş gibi bizi rahatsız eden uyuşukluk hissini de ortadan kaldırmaktadır" dedi.

Kazak, "Bu sistem klasik enjektör şeklinde değil kalem şeklinde kontrollü bir tutuş sağlayan ve çocukların bile hissedemeyeceği ince bir uç ile anestezik maddeyi içindeki bilgisayar kontrolü ile ayarlı bir basınçla vererek korkuyu ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca navigasyon sayesinde uç doğru yerde değil se alet uyararak doğru konumlamayı da sağlamaktadır" şeklinde konuştu.


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