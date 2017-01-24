Diğer
Kategoriler

Diş için havuç tüketin

Diş Hekimi İlker Arslan, "Ülkemizde maalesef diş hekimine 6 ayda bir gitmek zorunluluğu varken bu olmamakla birlikte; 2 yılda bir diş hekimine gidilmektedir. İleride oluşabilecek sistematik rahatsızlıkların önüne geçebilmek için ağız ve diş bakımını düzenli yapmak, koruyucu ve önleyici tedavileri yaptırmak gerekmektedir" dedi.

Diş için havuç tüketin

24 Ocak 2017 11:28

Dişlerin sağlıklı olması için başta havuç olmak üzere sert besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirten Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı, "Güzel ve sağlıklı dişlerin, estetik avantajlarının yanı sıra genel vücut sağlığımıza da olumlu etkisi vardır. İhmal edilen küçük bir çürük, romatizmaya, ülsere, böbrek, kalp-damar hastalıklarına ve karaciğer sorunlarına hatta kansere bile neden olabilmektedir" diye konuştu.

Diş Hekimi İlker Arslan sağlıklı dişlere sahip olmak için olmazsa olmazları şöyle sıraladı:
"Sabah ve akşam dişleri fırçalamanın yanı sıra diş ipi kullanımı ve gargaralar ile ağız ve diş sağlığı temizliği yapılmalıdır. Günde 1 defa mutlaka diş ipi kullanılmalıdır.
Dengeli ve sağlıklı beslenme ağız ve diş sağlığı açısından önemlidir.
Ağzınız kuruduğunda şekersiz naneli sakız çiğneyin. Bu tükürük bezlerinin çalışmasına yardımcı olur.
Havuç, elma gibi lifli ve çok sert besinleri yemek dişleri temizler ve güçlendirir.
Ağız kokusunu önlemek için gargaraya batırılmış yumuşak bir fırça ile dilinizin en arkasını fırçalayabilirsiniz.
Gece yatmadan önce biraz süt için veya peynir yiyin. İçlerindeki protein dişlerinizi güçlendirir.
Yanınızda diş fırçanız yoksa ağzınızı tuzlu su ile çalkalayın.
Çilek, kanamayı durdurucu bir etki yaparak yüzeydeki zorlanmaları ortadan kaldıran ve plak oluşumunu engelleyen malik asit (beyaz, kristal yapılı, katı organik asit) içerdiğinden dolayı tüketilmelidir. Karbonattaki sodyum bikarbonat ise köpürmeyi sağlayarak diş yüzeylerindeki lekeleri çıkarır.
Tuzlu suya zeytin koyarak bir müddet bekletin ve daha sonra bu suyla gargara yapın. Diş etleriniz güçlenecek ve diş eti kanamanız varsa ortadan kaldıracaktır.
Çikolata, şeker, lokum gibi gıdalardan sonra dişlerin özellikle fırçalanması veya bol su ile çalkalanması gerekmektedir.

Çocuklarda dişlerin çıkması ile birlikte azı dişlere fissür örtücü uygulanması çürükleri önlemektedir ve Flor uygulaması ile dişleri güçlendirmektedir.
Ceviz, fındık, fıstık ve benzeri sert besinler dişlerle kırılmamalıdır.
Doğal meyve suları veya maden suları asitli içeceklere göre dişlere daha az zarar vermektedir.
6 Ayda bir diş hekimine giderek, belirli aralıklar ile panoramik röntgen çektirerek çürük kontrolü yapılmalıdır." 

Etiketler: diş, Diş Hekimi İlker Arslan, havuç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!