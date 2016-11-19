Botoks, tıpta ve diş hekimliğinde kaslara giden sinirsel iletimi belirli bir süre bloke eden, tedavi ya da estetik düzenlemeler için kullanılan bakteri kaynaklı bir toksin uygulaması olarak tanımlanıyor.

Bu uygulamayı yapma hakkı sadece tıp doktorları ve diş hekimlerine ait olduğunu belirten Diş Hekimi A. Doğan Bircan, "Tıp doktorları tüm vücut üzerinde çalışırken diş hekimlerinin çalışma alanı uzmanlık alanlarıyla sınırlı. Diş hekimlerinin çalışma alanı ağız, çene ve bunlarla bağlantılı olan çevre bölgeleri içeriyor. Çiğneme kasları, dudak kasları, boyun gibi bölgeler bu alana dahil. Diş hekiminin sorumluluğunda olan tüm bölgelerde botoks uygulaması yapılması yasal. Bunun dışında her gün yaptıkları çoğu dental uygulamada enjeksiyon yapıyor olmalarından dolayı iğne tekniklerinin gelişmiş olması, ağız ve çevre dokularının anatomilerine hakim olmaları diş hekimlerini yüz bölgesindeki botoks uygulamaları için ideal kılıyor. Kanunen hiçbir engel olmasa da uygulamayı özellikle bu konunun eğitimini almış yetkin bir diş hekiminin yapması tercih edilmeli" dedi.

Botoks her derde deva oldu

Diş Hekimi A. Doğan Bircan, kırışıklıkları düzeltme, terleme hatta migrene kadar çok geniş bir kullanım alanı olan botoks uygulamarı son dönemlerde her derde deva olduğunu belirtiyor. Botoks uygulamasıyla sinir hücrelerinin kasa uyarı göndermesi bloke edildiğini belirten A. Doğan Bircan, "Botoks tedavisinden sonra sinir hücrelerinin ucundaki kas dokular 3-6 ay sonra rejenere oluyor, blokaj ortadan kalkıyor ve iletim devam ediyor. Botoks kalıcı bir tedavi şekli olarak görülmemeli. Botoks uygulamalarını medikal botoks, kozmetik botoks ve dental botoks olarak sınıflandırmak mümkün. Dental botoks; özellikle çiğneme kaslarının aşırı kasılmasına bağlı çene-yüz ağrıları, çene eklemi bozuklukları; bruksizm (diş sıkma, diş gıcırdatma), mimik kaslarının kozmetik olarak düzeltilmesi, gummy smile (gülümserken dişetlerinin fazla görünmesi) görünümlerinin düzeltilmesi, yüz asimetrilerinin ve kırışıklıklarının düzeltilmesinde uygulanıyor. Dental botoks uygulamaları ağrılı yöntemler değil. İnsülin enjektörleri ile uygulama yapılıyor ve etkisi 3-4 günde görülüyor. Uygulamadan sonra 14. günde maksimuma ulaşıyor" dedi.