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Diş problemlerinde ağrısız tedavi

Diş Hekimi Zafer Kazak, diş tedavilerinde CAD/CAM yöntemi ile artık ağrısız tedavinin mümkün olduğunu söyledi.

Diş problemlerinde ağrısız tedavi

19 Temmuz 2017 10:36

Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, CAD/CAM yönteminin kısa sürede yapılan ve ağrısız bir tedavi olduğunu belirterek, "Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmaların odak noktası olan, CAD/CAM olarak adlandırılan, yüksek teknoloji ürünü tarama ve kazıma cihazları kullanılarak hastalara yoğun programları arasında tek bir günü ayırarak ağrısız, maksimum fonksiyonel ve estetik tedaviler yapabilmektedir" dedi.

İmplantoloji, protez, estetik diş hekimliği ve ortodonti tedavilerinde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan dijital diş hekimliğinde kamera sisteminin kullanıldığını ifade eden Zafer Kazak, "Hastanın mevcut ağız içi durumunu laboratuvara aktarmak için macun/hamur kıvamında ölçü maddelerine ihtiyaç duyulmadan, yüksek hasta konforu sağlanarak sadece kamera sistemi ile ilgili bölgenin görüntüleri alınarak kayıt yapılabilmektedir. Alınan kayıtlar herhangi bir laboratuvar aşaması geçirmesine gerek kalmadan doğrudan yine klinik içerisinde bulunan üniteye dijital olarak aktarılabilmekte ve hastanın ve hekimin gözü önünde sertifikalı ürünlerden ilgili restorasyonu üretilebilmektedir" diye konuştu.

Üretilen restorasyonların aynı gün içerisinde takılıp, hastaların tedavisinin tamamlanabildiğini kaydeden Kazak, "Gülüş tasarımı ihtiyaç duyulan vakalarımızda ayrıntılı fotoğraflar alınıp, sürekli güncellenen ek yazılımlar kullanılarak kişiye özel tasarımlar yapılabilmekte, özel simülasyonlar ile tedavi bittiğinde nasıl bir görüntüye sahip olunacağı tedavi öncesi hekim ve hasta tarafından planlanabilmektedir. İmplantoloji alanında, hastamızın üç boyutlu görüntülemesi ardından, hemen üretilebilen cerrahi rehber plaklar sayesinde implantların nereye; nasıl yerleştirileceği planlanabilmekte; hata riskinin minimalize edildiği cerrahi operasyonlar yapılabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Diş Hekimi Zafer Kazak, ortodonti alanında uygun endikasyonu olan hastalarda, braket ve tel gerektirmeksizin, yapılan görüntülemeler sayesinde aynı gün içinde üretilebilen şeffaf plaklar ile estetikten ödün vermeden konforlu bir tedaviye başlanabildiğini söyledi. 


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