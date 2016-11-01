Ağızdaki olumsuzlukların diş sağlığının bozulmasından sindirimin olumsuz etkilenmesine kadar birçok olumsuz etkisi bulunduğuna dikkat çeken Diş Hekimi A. Doğan Bircan, sağlıklı ağza ve diş yapısına sahip olmak için doğru ve dengeli beslenmenin yanı sıra bazı önemli noktalara mutlaka dikkat edilmesini belirtti. Diş yapısında bozukluk olan kişilerde çiğneme zor olacağı ya da olamayacağı için kilo kontrol sorunları ve mide sorunlarının yaşanabileceğinden bahseden Diş Hekimi Bircan, sağlıklı ağız ve dişler için şu önerilerde bulundu:

Sağlıklı beslenin

''Yanlış beslenme, fazla tatlı tüketimi, mide problemleri, kusma gibi nedenler dişlerin çürümesini hızlandırdığı gibi ağız kokusunu da tetikliyor. Sağlıklı beslenme, vücut için olduğu kadar dişler için de önemli. Sağlıklı dişlere sahip olmak için süt ve süt ürünleri, C vitamini içeren sebze ve meyve tüketimine önem vermek gerekiyor.''

Ağız ve diş bakımını önemseyin

''Ağız ve diş sağlığı için dişlerin düzenli ve doğru fırçalanması önemli. Doğru diş fırçalamada diş yapısına uygun bir sertlikte diş fırçası kullanmak gerekiyor. Diş fırçası ıslatılmamalı. Mercimek büyüklüğünde macun sıkılmalı. 45 derecelik açıyla dişetinden dişe doğru dairesel hareketler yaparak dişler ön yüzlerinden fırçalanmaya başlanmalı. Ön dişlerden arka dişlere doğru tüm dişlerin fırçalanmasına dikkat edilmeli. Aynı şekilde dişlerin arka yüzleri de fırçalanmalı. Ön dişlerin arka yüzleri fırça dikine tutularak temizlenmeli. Son aşama olarak da dişlerin çiğneyici yüzleri de ileri geri hareketlerle temizlenmeli. Bu şekilde fırçalama işlemi sonlandırılmalı. Fazla macun kullanılması ağızdaki ferahlığı artırdığı için dişlerin tam olarak temizlenmeden fırçalama işleminin erken sonlandırılmasına yol açıyor. Bu da etkin bir temizleme sağlamayı önlüyor. Fırçalama, sağdan sola yatay yönde olmamalı. Yatay fırçalama diş minesini aşındırarak, hassasiyeti artırıyor, dişlerde renk değişikliğine yol açıyor, diş etlerinin çekilmesine neden oluyor.''

Diş temizliğine önem verin

''Düzenli diş fırçalamanın yanı sıra diş ipi kullanılmalı, ara yüz temizliği ve gargara yapılmalı. Ayrıca diş fırçasının belli periyotlarda değiştirilmesine dikkat edilmeli. Yaklaşık olarak 3 ay sonra diş fırçası yıpranmaya ve bakteri barındırmaya uygun bir hale geliyor. 3-6 ay arasında diş fırçaları yenilenmeli. Aynı anda 2 diş fırçasına sahip olmakta yarar var. Sabah ve akşam olmak üzere farklı fırça kullanmak gerekiyor. Çünkü diş fırçasının kılları daha kuru ve sert bir hale geliyor. Bu sayede daha etkin bir temizleme sağlanıyor.

''Sağlıklı dişler için düzenli yapılan ağız ve diş bakımının yanı sıra diş hekimi kontrolü de büyük önem taşıyor. Bundan dolayı 6 ayda bir diş hekimi kontrolünün yapılması gerekiyor.''

Sert cisimleri dişinizle kırmayın

''Fındık, ceviz gibi sert kabuklu yiyeceklerin dişle kırılması, meşrubat şişelerinin kapaklarının dişle açılması son derece sakıncalı. Bu tür alışkanlıklar dişte ciddi hasarlara yol açabildiği gibi diş minesinin çatlamasına ve bakterilerin etkisinin artmasına sebep oluyor.''

Kahve, çay ve tütün ürünlerine dikkat

''Fazla kahve, çay, kola gibi içeceklerin tüketimi dişlerde renk değişimi ve sararma gibi hoş olmayan durumlara yol açıyor. Bunların yanı sıra tütün ürünlerinin de lekelenme ve diş eti hastalıklarına yol açtığı bilinen bir gerçek. Ayrıca sigara; dudak, dil ve ağız kanseri sebebi olması açısından da ağız ve diş sağlığı açısından son derece tehlikeli.

''Şeker ve şekerli yiyeceklerin diş ve ağız sağlığı açısından daha az tüketilmesinde fayda var. Bu tür ürünleri tükettikten sonra dişlerin fırçalanması ve bol su tüketilmesi gerekiyor. Yemeklerden sonra şekersiz sakız çiğnemek diş aralarında kalan artıklardan kurtulmayı sağladığı gibi sindirimi de kolaylaştırıyor.''

Dişlerinizi sıkmayın

''Diş sıkma hastalığı olarak bilinen Bruksizm, genellikle uyku esnasında oluşan güçlü çene hareketleriyle kendini gösteren bir alışkanlık. Alt ve üst çenedeki dişlerin çiğneme ve yutkunma fonksiyonları dışında karşılıklı temasa gelmemesi gerekiyor. Toplumda da sıklıkla görülen bu rahatsızlıktan çoğu zaman hastanın kendisinin de haberi olmuyor. Genellikle strese bağlı olarak meydana gelen diş sıkma alışkanlıkları dişlerin aşınmasına, çürüklere ve diş eti çekilmelerine sebep olabiliyor. Diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığı olanların tedavi olması gerekiyor.

Kalem ısırmak, kürdanla dişleri ve diş etlerini zorlamak diş minesine zarar verdiği gibi dişlerin daha çabuk çürümesine neden oluyor.''