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Diş teli kullanmaya son

Gülüş estetiğini bozan en önemli sebeplerden biri olan çapraşık dişlerin yıllar boyunca diş telleri ile düzeltildiğini belirten Diş Hekimi Mahmut Genç, 3 boyutlu ortodontik tarayıcılar ile hazırlanan şeffaf plaklarla diş telini kullanmaya gerek olmadığını söyledi.

Diş teli kullanmaya son

29 Kasım 2016 11:41

Diş Hekimi Mahmut Genç, "Bir iki yıl boyunca diş telleri ile dolaşmak birçok insanı estetik bozukluğa katlanmaya itmekte veya dişlere zarar veren protetik seçeneklere itmekteydi. Ancak gelişen teknolojiler ile diş tellerinin görevini gören ve 3 boyutlu ortodontik tarayıcılar ile hazırlanan şeffaf plaklar üretilmekte ve birçok hastanın telleri tercih edememe problemi ortadan kalkmaktadır" dedi.

Uğurel Diş Polikliniği hekimlerinden Diş Hekimi Mahmut Genç, diş tellerinin dişlerin üzerine kalıcı yapıştırılarak tedavi boyunca çıkarılmadığını ve bu durumun hastayı fonksiyon esnasında rahatsız ettiğini anlattı. Genç, "Güldüğü ve konuştuğu sırada görünen teller estetik sorunlara sebep olmaktadır. Diş tellerinin aralarının rahat temizlenmemesinden dolayı rahatça yemek yeme özgürlüğü ortadan kalkıyordu, ancak şeffaf plaklar ile bu problemler artık yaşanmıyor istediğimiz zaman çıkarabiliyoruz, yemek yeme sırasında çıkarıp rahatça yemek yiyebiliyoruz. Diş fırçalayacağımız zaman çıkarıp rahatça dişleri fırçalayabiliyoruz. Bu gibi avantajlarının yanında şeffaf plaklar sadece yemek yeme ve fırçalama sırasında çıkarılmalı, geri kalan zamanlarda özenle takılmalıdır. Uyurken kullanmayı ihmal etmememiz gerekiyor. Bu tedavi seçeneğinden yararlanmak için diş hekimlerine başvurup plak için uygun hasta olup olmadığınızı öğrenmeliyiz. Şeffaf plaklar birçok dişsel bozukluğu düzelttiği gibi başarılı olamayacak ileri vakalarda hüsran ile sonlanabilir. Bu sebeple diş hekimi bu tedavi seçeneği için karar verici kişi olmalıdır. Tedavi için önce ölçüler alınır, bu ölçüler ile tasarımı yapılır ve kaç plak kullanacağını ve bitim durumunda dişlerin son halini gösteren animasyonlar hazırlanır. Hastanın onayı alındıktan sonra tedaviye geçilir" şeklinde konuştu.
 

Etiketler: Mahmut Genç


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