Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Ortodonti Uzmanı Dr. Ahmet Pınar, diş tellerinin kişilerde estetik kaygısı oluşturduğunu belirterek, "Diş tellerinden kaynaklı estetik kaygılarınızın sizi bu tedaviden uzak tuttuğunu biliyorum. Bu sorunun tel ve braket kullanılmadan yapılan 'Invisalign' yöntemi ile aşmanız için bir çözüm yolu sunuyoruz. İnvisalign yönteminin, çapraşık dişleri düzeltme amacı ile dişlere takılan ve çıkarılabilir, ağızda belirgin olarak gözükmeyen bir seri şeffaf düzeltici plaklarla, braket ve teller kullanılmadan dişlerin düzeltilebilmesini sağlayan bir sistem olarak düşünebilirsiniz. Şeffaf düzelticilerin, üç boyutlu özel bilgisayarlı sistemler yardımıyla hastanın diş yapısına birebir uygun olarak modellenip her bir düzeltici plak yaklaşık 2 hafta boyunca kullanılır. 2 hafta sonra yeni bir düzeltici takılır. Bu yeni düzeltici ile eskisi arasında, dişleri daha düzgün hale getirici küçük farklılıklar vardır. Bu süreç adım adım ilerliyor. Altı hafta arayla Ortodonti uzmanının yapacağı muayene ile tedavi süreci yönlendiriliyor. Tedavi süresi, dişlerdeki çapraşıklık oranına göre 9-15 ay arasında değişiyor. Bu dönemde yaklaşık 18-30 adet şeffaf düzeltici plak kullanılıyor. Tellerle ve braketlerle yapılan klasik ortodontik tedavi ise 18-24 ay devam ediyor" açıklamasında bulundu.

İnvisalign yönteminin klasik tel ve braketlere göre en önemli avantajının 'estetik üstünlüğü' olmadığını belirten Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Ahmet Pınar, "Düzeltici plaklar tamamen şeffaftır ve fark edilmesi oldukça zordur. Bu durum özellikle ortodontik tedavi yaptırmak isteyen ancak braket ve tellerin görüntüsü sebebiyle tedaviyi erteleyen yetişkinler için popüler olmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

İnvisalign'ın avantajlarından birisinin de ağız hijyeninin daha kolay sağlanabilmesi olduğunu kaydeden Dr. Dt. Pınar, "Yeme-içme konusunda klasik ortodontik tedavide olan kısıtlamalar İnvisalign'da yok. Çünkü istendiğinde ağızdan çıkarılabiliyor ve fırçaladıktan sonra tekrar takılabiliyor. İnvisalign yönteminin diğer bir avantajı ise tedavi süresinin ve tedavi sonucunun önceden bilinebilmesidir. Klasik ortodontik tedavide ise tedavi süresi hastaya ve hekime bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor ve net süre vermek çok mümkün olmuyor" dedi.