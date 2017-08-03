Diş temizleme sistemi ile yurt dışında ödülleri topladı!

İran’dan Türkiye’ye üniversite eğitimi için gelen ve İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2’nci sınıfa devam eden Mehdi Bashiri’nin geliştirdiği proje, dünyanın en prestijli yarışmalarından ödüllerle dönmeyi başardı.

İran’da patent, Türkiye’de faydalı model belgesi

Konuyla ilgili açıklama yapan Bashiri, “Geliştirdiğim proje özellikle engelliler için çok büyük kolaylık sağlıyor. İran’da bu projenin patentini aldık. Türkiye’de İstanbul Aydın Üniversitesinde eğitim alırken projeden bahsettiğim hocalarım da bana büyük destek oldu. Onlar sayesinde de Türk Patent Enstitüsünden Faydalı Model Belgesi aldık. Bu sırada üniversitemin ve şahsımın girişimleriyle yurt dışında bazı yarışmalara başvurdum. Başvurduğum hemen her yarışmadan da dereceyle döndüm. Son olarak İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 45’inci Uluslararası Buluş Fuarı’nda altın madalya kazandım. Aynı yarışmada Rusya’nın verdiği özel ödülün de sahibi oldum. Bundan başka ABD’nin Pittsburgh kentinde düzenlenen INPEX 2017 buluş fuarında da iki ayrı özel ödüle layık görüldüm. Bununla birlikte toplamda 11 ayrı ülkeden ödül kazanmış oldum” diye konuştu.

30 saniyede dişler tertemiz

Geliştirdiği projenin 30 saniye içinde tüm dişleri 360 derece temizleyebildiğini ifade eden Bashiri, “Projeyi engelliler için geliştirmiş olsam da, günlük yaşamın zaman darlığından şikâyetçi olan insanların da kullanımı için uygun” ifadelerini kullandı. “Bir çeşit ‘akıllı diş fırçası’ diyebileceğimiz proje sayesinde, özellikle sabahları diş fırçalama işini 30 saniyede halledebileceksiniz” diyen Bashiri’nin anlatımına göre cihazın çalışma prensibi şöyle: Bir çeşit portatif damak özelliğine sahip olan cihaz, alt ve üst çenedeki tüm dişleri kapsayacak şekilde ağıza yerleştiriliyor. Cihaz çalıştırıldığında, içinde bulunan ve 360 derece dönebilen mikro fırçalar sayesinde tüm dişleri, plaklar dahil, en ince ayrıntısına kadar temizleyebiliyor. Üstelik kullanım sırasında su ve diş macunu ihtiyacı da duyulmuyor.

ABD’li firma kopyaladı, hukuki yollara başvurdu

Projesinin İran’da ve Türkiye’de üstüne kayıtlı olduğu halde ABD’de bir firma tarafından, bazı ufak makyajlar dışında birebir kopyalandığını da ifade eden Bashiri, “Üstelik bu firma, seri üretime geçebilmek için başlattığı kampanyada bir ay içinde 2,5 milyon Euro’ya yakın da para toplamış durumda. Şu an bununla ilgili hukuki süreci de başlattık” dedi.