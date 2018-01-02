Dış ticaret açığı Aralık'ta 9,57 milyar dolar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Aralık ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Aralık ayında öncü ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.59 artarak 13 milyar 881 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 27,68 artarak 23 milyar 452 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 71.4 artış kaydederek 9,57 milyar dolar oldu. 2017 yılı Aralık ayı ihracatı, tüm Aralık ayı ihracatları içerisinde en yüksek seviyeye ulaştı. İhracat, Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,59 artarak 13 milyar 881 milyon dolar, İthalat ise yüzde 27,68 artarak 23 milyar 452 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,85 artarak 37 milyar 334 milyon dolar oldu. Orta Vadeli Programda 156,5 milyar dolar olarak belirtilen 2017 tahmini ihracat değeri aşılarak, 2017 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci yıllık ihracat seviyesi olan 157,1 milyar dolara ulaşıldı.

İhracatın zirvesinde yine otomotiv sektörü var

2017 yılı Aralık ayında en çok ihraç edilen 'Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları' faslını 2 milyar 100 milyon dolar, 'Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler' 1 milyar 318 milyon dolar ve 'Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları' 859 milyon dolar ihracatı takip etti. 2017 yılında da ihracat rekortmeni otomotiv sektörü oldu. 2017 yılında 'Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları' faslını 23 milyar 971 milyon dolar, 'Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler' 14 milyar 56 milyon dolar ve 'Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar' 10 milyar 886 milyon dolar ihracatı takip etti.

En fazla ithalat yapılan ürün grubu 'Mineral yakıtlar ve türevleri'

2017 yılı Aralık ayında en çok ithal edilen 'Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler' faslını 3 milyar 871 milyon dolar, 'Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler' 2 milyar 807 milyon dolar ve 'Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar' 2 milyar 296 milyon dolar ithalatı takip etti. 2017 yılında ise en çok ithal edilen 'Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler' faslını 38 milyar 370 milyon dolar, 'Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler' 27 milyar 261 milyon dolar ve 'Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları' 21 milyar 171 milyon dolar ithalatı takip etti.

Aralık ayında da ihracatta ve ithalatta Almanya 1'inci sırada

2017 yılı Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke sırasıyla; Almanya 1 milyar 314 milyon dolar, İngiltere 832 milyon dolar ve İtalya 775 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. 2017 yılında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke ise sırasıyla; Almanya 15 milyar 220 milyon dolar, İngiltere 9 milyar 641 milyon dolar ve BAE 9 milyar 194 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. 2 En fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla; Almanya 2 milyar 191 milyon dolar, Çin Halk Cumhuriyeti 2 milyar 122 milyon dolar ve Rusya 1 milyar 917 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılında en fazla ithalat yapılan ilk üç ülke ise sırasıyla; Çin Halk Cumhuriyeti 23 milyar 380 milyon dolar, Almanya 21 milyar 344 milyon dolar ve Rusya 20 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hal kayıt sistemi her geçen gün daha da önem kazanıyor

2017 yılı Aralık ayı itibariyle aktif firma sayısı 1 milyon 796 bin 906 oldu. Hal kayıt sistemine kayıtlı kişi sayısı 43 bin 241, bildirim sayısı ise 13 milyon 84 bin 859'a ulaştı. Esnaf ve sanatkâr işyeri sayısı 1 milyon 801 bin 823 oldu. Bu dönem itibariyle Türkiye genelinde 12 bin 24 kooperatif bulunuyor. Geçen Kasım ayı itibariyle yüzde 50 faiz indirimli ve yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) kredi kullanan toplam esnaf ve sanatkâr sayısı ise 447 bin 786 oldu.