Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Aralık ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 12 milyar 807 milyon dolar, ithalat yüzde 2,3 artarak 18 milyar 405 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 10,3 azalarak 5 milyar 598 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Aralık ayında yüzde 65,3 iken, 2016 Aralık ayında yüzde 69,6'ya yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,5 azaldı, ithalat yüzde 6,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,1, ithalat yüzde 5,4 arttı.

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Aralık ayında yüzde 46,1 iken, 2016 Aralık ayında yüzde 44,3 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 5 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya'ya yapılan ihracat 2016 Aralık ayında 1 milyar 189 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla Irak (795 milyon dolar), İngiltere (768 milyon dolar) ve BAE (759 milyon dolar) takip etti.

Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Aralık ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 813 milyon dolar), Rusya (1 milyar 352 milyon dolar) ve İtalya (902 milyon dolar) izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4 oldu. Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Aralık ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,1 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,7 oldu.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Aralık ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,5 oldu.