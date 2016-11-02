Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2016 yılı Ekim ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre; bakanlığın idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2016 yılı Ekim ayı ihracat 12 milyar 893 milyon dolar, ithalat ise 17 milyar 38 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,77 oranında azaldı, ithalat ise yüzde 0,80 oranında arttı.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Eylül aylarına ilişkin dış ticaret verileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve TÜİK ile ortaklaşa hazırlanarak TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılan resmi dış ticaret verilerinden, Ekim aylarına ait veriler ise bakanlığımız idari kayıtlarından derlenerek hazırlandı.

2016 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 2,77 azalarak 12 milyar 893 milyon dolar, ithalat, yüzde 0,80 artarak 17 milyar 38 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 0,77 azalarak 29 milyar 931 milyon dolar, dış ticaret açığı, yüzde 13,79 artarak 4 milyar 145 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılı Ekim ayında yüzde 78,4 iken, 2016 yılı Ekim ayında yüzde 75,7 olarak gerçekleşti. Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 oranında azalış ile 140 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşmiş iken, ithalat yüzde 8,9 oranındaki azalış ile 197 milyar 257 milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,0 oranında azalarak 337 milyar 810 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 18,6 oranında azalarak 56 milyar 704 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71,3 oldu.

2016 yılı Ekim ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat 'Hammadde (Ara mallar)' (5 milyar 815 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 'Tüketim

malları' (5 milyar 565 milyon dolar) ve 'Yatırım (Sermaye) malları' (1 milyar 464 milyon dolar) grupları takip etti.

2016 yılı Ekim ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat 'Hammadde (Ara mallar)' (11 milyar 369 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 'Yatırım (Sermaye) malları' (3 milyar 86 milyon dolar) ve 'Tüketim malları' (2 milyar 538 milyon dolar) grupları takip etti.

2016 yılı Ekim ayında en çok ihraç edilen 'Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları' faslını (1 milyar 855 milyon dolar), 'İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar' (1 milyar 113 milon dolar) ve 'Kazan: makina ve cihazlar, aletler, parçaları' (1 milyar 80 milyon dolar) ihracatı takip etti.

2016 yılı Ekim ayında en çok ithal edilen 'Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları' faslını (2 milyar 371 milyon dolar), 'Kazan: makina ve cihazlar, aletler, parçaları' (2 milyar 291 milyon dolar) ve 'Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları' (1 milyar 795 milyon dolar) ithalatı takip etti.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

2016 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 306 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 55 milyon dolar) ve Irak (775 milyon dolar) izledi. 2016 yılı Ekim ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti (2 milyar 214 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 756 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 211 milyon dolar) izledi.

2016 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat 'Deniz Yolu' (7 milyar 42 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla 'Kara Yolu' (4 milyar 39 milyon dolar) ve 'Hava Yolu' ulaşımı (1 milyar 678 milyon dolar) izledi.

2016 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen ithalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat 'Deniz Yolu' (10 milyar 734 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla 'Kara Yolu' (2 milyar 938 milyon dolar) ve 'Hava Yolu' ulaşımı (2 milyar 434 milyon dolar) izledi.

2016 yılı Ekim ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat 'Mal Mukabili Ödeme' (8 milyar 455 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini 'Vesaik Mukabili Ödeme' (1 milyar 896 milyon dolar) ve 'Peşin Ödeme' (1 milyar 548 milyon dolar) takip etti.

2016 yılı Ekim ayında ithalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat 'Peşin Ödeme' (6 milyar 984 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini 'Mal Mukabili Ödeme' (6 milyar 694 milyon dolar) ve 'Akreditif' (913 milyon dolar) takip etti.

Gümrük İdareleri tarafından 2016 yılı Eylül ayında 6 milyar 503 milyon TL, 2016 yılı Ekim ayında 7 milyar 411 milyon TL vergi tahsil edildi. 2016 yılı Ekim ayında Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler bir önceki aya göre yüzde 13,97 artış gösterdi. 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye vergi gelirleri toplamı 328 milyar 974 milyon TL oldu. Aynı dönemde Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler 60 milyar 797 milyon TL olup, toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 18,48 olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ekim ayında 4 bin 202 limited şirket, 2 bin 961 ticari işletme, bin 530 şube, 909 anonim şirket, 53 kooperatif ve 1 adet kollektif şirket kuruldu.

Türkiye genelinde toplam 1 milyon 668 bin 297 esnaf ve sanatkar bulundu. Bu esnaf ve sanatkârların işletmekte olduğu toplam işyeri sayısı 1 milyon 795 bin 590 oldu. 2016 yılı Ekim ayında Türkiye genelinde toplam 16 bin 176 tane esnaf ve sanatkâr işletmesi kuruldu, 9 bin 159 esnaf ve sanatkâr işletmesi ise kapandı.

2016 yılı Ekim ayında sayısı en fazla artan meslek (tescil-terkin farkına göre) servis aracı işletmeciliği mesleği oldu. 2016 yılı Ekim ayında sayısı en çok azalan meslek, kamyonculuk, kamyonetçilik mesleği oldu.

