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Dış ticaret açığı Kasım'da yüzde 4,1 azaldı

İhracat yüzde 9,7, ithalat yüzde 6 arttı.

Dış ticaret açığı Kasımda yüzde 4,1 azaldı

30 Aralık 2016 10:06

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Kasım ayı 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Kasım ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat yüzde 6 artarak 16 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 4,1 azalarak 4 milyar 113 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Kasım ayında yüzde 73,1 iken, 2016 Kasım ayında yüzde 75,7'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,9, ithalat yüzde 4,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,7, ithalat yüzde 2,4 arttı.
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Kasım ayında yüzde 48 iken, 2016 Kasım ayında yüzde 46,7 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 5 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya'ya yapılan ihracat 2016 Kasım ayında 1 milyar 239 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (874 milyon dolar), BAE (833 milyon dolar) ve Irak (796 milyon dolar) takip etti.
Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Kasım ayında 2 milyar 1 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 822 milyon dolar), Rusya (1 milyar 294 milyon dolar) ve İtalya (878 milyon dolar) izledi.
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,1’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33,9’dur.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Kasım ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 46,5’dir.
 

Etiketler: dış ticaret, Türkiye İstatistik Kurumu


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