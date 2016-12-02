Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2016 yılı Kasım ayı ’Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Geçici İdari Verileri’ni açıkladı. Bakanlık idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2016 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 9,92 artarak 12 milyar 852 milyon dolar, ithalat, yüzde 6,25 artarak 16 milyar 966 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 7,80 artarak 29 milyar 818 milyon dolar, dış ticaret açığı, yüzde 3,80 azalarak 4 milyar 115 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılı Kasım ayında yüzde 73,2 iken, 2016 yılı Kasım ayında yüzde 75,7 olarak gerçekleşti.

Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 oranında azalış ile 141 milyar 623 milyon dolar olarak gerçekleşmiş iken, ithalat yüzde 6,1 oranındaki azalış ile 198 milyar 221 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında azalarak 339 milyar 844 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 13,8 oranında azalarak 56 milyar 597 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71,4 oldu.

2016 yılı Kasım ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat ’hammadde (ara mallar)’ (5 milyar 689 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla ’tüketim malları’ (5 milyar 550 milyon dolar) ve ’yatırım (sermaye) malları’ (1 milyar 540 milyon dolar) grupları takip etti.

2016 yılı Kasım ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat ’hammadde (ara mallar)’ (11 milyar 631 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla ’yatırım (sermaye) malları’ (2 milyar 798 milyon dolar) ve ’tüketim malları’ (2 milyar 505 milyon dolar) grupları takip etti.

2016 yılı Kasım ayında en çok ihraç edilen ’motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları’ faslını (1 milyar 904 milyon dolar), ’kazan: makine ve cihazlar, aletler, parçaları’ (1 milyar 72 milyon dolar) ve ’inciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar’ (1 milyar 14 milyon dolar) ihracatı takip etti.

2016 yılı Kasım ayında en çok ithal edilen ’mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları’ faslını (2 milyar 459 milyon dolar), ’kazan: makina ve cihazlar, aletler, parçaları’ (2 milyar 260 milyon dolar) ve ’elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları’ (1 milyar 870 milyon dolar) ithalatı takip etti.

2016 yılı Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 241 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (877 milyon dolar) ve Birleşik Arap Emirlikleri (832 milyon dolar) izledi.

2016 yılı Kasım ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti (2 milyar 1 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 818 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 292 milyon dolar) izledi.

2016 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat ’deniz yolu’ (7 milyar 48 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla ’kara yolu’ (3 milyar 998 milyon dolar) ve ’hava yolu’ ulaşımı (1 milyar 508 milyon dolar) izledi.

2016 yılı kasım ayında gerçekleştirilen ithalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat ’deniz yolu’ (11 milyar 207 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla ’kara yolu’ (2 milyar 988 milyon dolar) ve ’hava yolu’ ulaşımı (1 milyar 969 milyon dolar) izledi.

2016 yılı Kasım ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat ’mal mukabili ödeme’ (8 milyar 83 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini ’vesaik mukabili ödeme’ (1 milyar 945 milyon dolar) ve ’peşin ödeme’ (1 milyar 921 milyon dolar) takip etti.

2016 yılı Kasım ayında ithalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat ’peşin ödeme’ (7 milyar 149 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini ’mal mukabili ödeme’ (6 milyar 810 milyon dolar) ve ’akreditif’ (950 milyon dolar) takip etti.

Gümrük İdareleri tarafından 2016 yılı Ekim ayında 7 milyar 411 milyon TL, 2016 yılı Kasım ayında 8 milyar 234 milyon TL vergi tahsil edildi. 2016 yılı Kasım ayında gümrük idarelerince tahsil edilen vergiler bir önceki aya göre yüzde 11,10 artış gösterdi. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin vergi gelirleri toplamı 365 milyar 35 milyon TL oldu. Aynı dönemde gümrük idarelerince tahsil edilen vergiler 68 milyar 208 milyon TL olup, toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 18,69 olarak gerçekleşti.

2016 yılı Kasım ayında 4 bin 279 limited şirket, 3 bin 264 ticari işletme, bin 691 şube, bin 37 anonim şirket, 59 kooperatif, 1 adet kolektif şirket ve 1 adet konsorsiyum, 2 bin 691 tek kişilik limited şirket ve 591 tek kişilik anonim şirket kuruldu.

Türkiye’de toplam 1 milyon 671 bin 362 esnaf ve sanatkar olurken, bu esnaf ve sanatkarların işletmekte olduğu toplam iş yeri sayısı 1 milyon 798 bin 842 oldu. 2016 yılı Kasım ayında Türkiye genelinde toplam 17 bin 494 tane esnaf ve sanatkar işletmesi kurulmuş, 10. bin 56 esnaf ve sanatkar işletmesi ise kapandı.

2016 yılı Kasım ayında sayısı en fazla artan meslekler (tescil-terkin farkına göre) servis aracı işletmeciliği mesleği olurken, sayısı en çok azalan meslekler (tescil-terkin farkına göre) şoförlük mesleği oldu.