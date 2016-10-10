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Dış ticaret beklenti anketi açıklandı

2016 yılının dördüncü çeyreğinde ihracat beklenti endeksi 109,7 olarak gerçekleşti.

Dış ticaret beklenti anketi açıklandı

10 Ekim 2016 10:53

Ekonomi Bakanlığı, 2016 yılı 4’üncü çeyrek ’Dış Ticaret Beklenti Anketi’ni açıkladı. Buna göre; ihracat beklenti endeksi, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde, 2016 yılının üçüncü çeyreğine göre 0,6 puan arttı. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 109,1 olan endeks, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 109,7 seviyesinde gerçekleşti. 100’ün üzerinde gerçekleşen ihracat beklenti endeksi, Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2016 yılının dördüncü çeyreğinde ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etti.

2016 yılının dördüncü çeyreğinde, 2016 yılı üçüncü çeyreğine göre, ihracat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ihracat ve ihracat sipariş beklentileri ile şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin soruların endeksi artış yönünde etkilediği; son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine ilişkin sorunun ise endeksi azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, gelecek 3 aydaki ihracat ve ihracat sipariş beklentisi ile son üç aydaki ihracat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda iken; şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksi bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda seyretti. Bu etkilerin sonucunda, ihracat beklenti endeksi 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,5 puan arttı.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ ARTTI

2016 yılının dördüncü çeyreğinde ithalat beklenti endeksi 109,1 olarak gerçekleşti. İthalat beklenti endeksi, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde, 2016 yılının üçüncü çeyreğine göre 7,7 puan arttı. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 101,4 olan endeks, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 109,1 seviyesinde gerçekleşti.

2016 yılının dördüncü çeyreğinde, 2016 yılı üçüncü çeyreğine göre, ithalat beklenti endeksini oluşturan sorulardan gelecek 3 aydaki ithalat ve birim ithalat fiyatı beklentileri ile son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların endeksi artış yönünde etkilediği; mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun ise endeksi azalış yönünde etkilediği gözlendi. Diğer taraftan, gelecek 3 aydaki ithalat ve birim ithalat fiyatı beklentilerine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda iken; mevcut ithalat ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeylerine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanda seyretti. Bu etkilerin sonucunda, ithalat beklenti endeksi 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 9,1 puan arttı.

Etiketler: İhracat beklenti endeksi


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