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Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi yüzde 2 azaldı.

Dış ticaret endeksleri açıklandı

11 Kasım 2016 10:16

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Eylül ayı 'Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 4,5, 'ham maddeler'de (yakıt hariç) yüzde 2,3, 'yakıtlar'da yüzde 6,9 ve 'imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi'nde yüzde 2,4 azaldı.
İhracat birim değer endeksi 2016 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 3 azaldı. İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 2,9, 'ham maddeler'de (yakıt hariç) yüzde 5,5, 'yakıtlar'da yüzde 19,1 ve 'imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi'nde yüzde 2,4 azaldı.
İthalat birim değer endeksi 2016 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 6,7 azaldı. İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 2,5, 'ham maddeler'de (yakıt hariç) yüzde 18,8 ve 'imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi'nde yüzde 0,1 artarken, 'yakıtlar'da yüzde 13,6 azaldı.
İhracat miktar endeksi 2016 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 0,2 azaldı. İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 22,6, 'ham maddeler'de (yakıt hariç) yüzde 26 ve 'imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi'nde yüzde 3,8 artarken, 'yakıtlar'da yüzde 10,2 azaldı.
İthalat miktar endeksi 2016 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 0,5 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Ağustos ayında 134,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,4 artarak, 2016 Eylül ayında 136,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 Eylül ayında 140,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2 azalarak, 2016 Eylül ayında 137,7 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Ağustos ayında 131,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,7 azalarak, 2016 Eylül ayında 129,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 Eylül ayında 118,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7,6 artarak, 2016 Eylül ayında 127,8 oldu.
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2015 yılı Eylül ayında 109,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2016 yılı Eylül ayında 112,7 oldu.
Dış ticaret haddi, 2016 yılı üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 4,3 puan artarak 112,3 oldu.

Etiketler: dış ticaret


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