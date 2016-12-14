Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ekim 2016 Dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; İhracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, ''gıda, içecek ve tütün''de yüzde 3,5 ve ''imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi''nde yüzde 2,2 azalırken, ''ham maddeler''de (yakıt hariç) yüzde 2,5 ve ''yakıtlar''da yüzde 3,2 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,3 azaldı

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, ''gıda, içecek ve tütün''de yüzde 3,2, ''yakıtlar''da yüzde 13,5 ve ''imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi'nde yüzde 1,7 azalırken, ''ham maddeler''de (yakıt hariç) yüzde 0,4 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 1,5 azaldı

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, ''gıda, içecek ve tütün''de yüzde 7,5, ''yakıtlar''da yüzde 7,6 ve ''imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi''nde yüzde 1,2 azalırken, ''ham maddeler''de (yakıt hariç) yüzde 17 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 4 arttı

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, ''gıda, içecek ve tütün''de yüzde 5,3 ve ''imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi''nde yüzde 0,8 artarken, ''ham maddeler''de (yakıt hariç) yüzde 9,4 ve ''yakıtlar''da yüzde 3,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 0,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Eylül ayında 136,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,2 artarak, 2016 Ekim ayında 137 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 Ekim ayında 143,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,9 artarak, 2016 Ekim ayında 146,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Eylül ayında 129,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2 artarak, 2016 Ekim ayında 132,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 Ekim ayında 126,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4 artarak, 2016 Ekim ayında 131,8 oldu.

Dış ticaret haddi 2016 yılı Ekim ayında 110,6 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2015 yılı Ekim ayında 108,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2016 yılı Ekim ayında 110,6 oldu.

