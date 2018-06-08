Dış ticaret endeksleri açıklandı! İhracat birim değer endeksi yüzde 7,7 arttı...

Buna göre; ihracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,4, yakıtlarda yüzde 25,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,6 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 7,8 arttı

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,5, yakıtlarda yüzde 22,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 0,2 arttı

İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,2 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,4 ve yakıtlarda yüzde 39 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 7,2 arttı

İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8 artarken, yakıtlarda yüzde 5,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 2,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mart ayında 151,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,5 azalarak, 2018 Nisan ayında 147,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Nisan ayında 148,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,2 artarak, 2018 Nisan ayında 149,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 0,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mart ayında 146 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,6 azalarak, 2018 Nisan ayında 145,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Nisan ayında 133,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7,1 artarak, 2018 Nisan ayında 142,6 oldu.

Dış ticaret haddi 2018 yılı Nisan ayında 105,2 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Nisan ayında 105,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,1 puan azalarak, 2018 yılı Nisan ayında 105,2 oldu.