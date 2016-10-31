Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Eylül ayı 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Eylül ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 5,6 azalarak 10 milyar 935 milyon dolar, ithalat yüzde 0,7 azalarak 15 milyar 296 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 14,1 artarak 4 milyar 362 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Eylül ayında yüzde 75,2 iken, 2016 Eylül ayında yüzde 71,5'e düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 3 azaldı, ithalat yüzde 3,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,6 azaldı, ithalat yüzde 1,4 arttı.

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Eylül ayında yüzde 47,1 iken, 2016 Eylül ayında yüzde 50,2 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 5 milyar 484 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya'ya yapılan ihracat 2016 Eylül ayında 1 milyar 137 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (784 milyon dolar), İtalya (653 milyon dolar) ve Irak (575 milyon dolar) takip etti.

Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Eylül ayında 2 milyar 221 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 668 milyon dolar), Rusya (1 milyar 47 milyon dolar) ve İtalya (699 milyon dolar) izledi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Eylül ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 34,6'dır.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 85,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Eylül ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 45,4'tür.

