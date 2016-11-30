Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ekim ayı 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Ekim ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 12 milyar 841 milyon dolar, ithalat yüzde 0,5 artarak 17 milyar 4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 13,2 artarak 4 milyar 164 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Ekim ayında yüzde 78,3 iken, 2016 Ekim ayında yüzde 75,5'e düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,5 arttı, ithalat yüzde 1,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,3 azaldı, ithalat yüzde 1,1 arttı.

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Ekim ayında yüzde 47,3 iken, 2016 Ekim ayında yüzde 48,4 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 0,8 azalarak 6 milyar 211 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya'ya yapılan ihracat 2016 Ekim ayında 1 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 49 milyon dolar), Irak (774 milyon dolar) ve İtalya (739 milyon dolar) takip etti.

Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Ekim ayında 2 milyar 214 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 757 milyon dolar), Rusya (1 milyar 204 milyon dolar) ve İtalya (850 milyon dolar) izledi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33,1’dir.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 85,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Ekim ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 43,6’dır.