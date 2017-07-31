Dış ticaret istatistikleri açıklandı: Dış ticaret açığı Haziran'da yüzde 9,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 13 milyar 166 milyon dolar, ithalat yüzde 1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 9,1 azalarak 6 milyar 11 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Haziran ayında yüzde 66,1 iken, 2017 Haziran ayında yüzde 68,7'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,5, ithalat yüzde 0,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,5, ithalat yüzde 7,9 arttı. Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Haziran ayında yüzde 48,5 iken, 2017 Haziran ayında yüzde 47,5 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2017 Haziran ayında 6 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Haziran ayında 1 milyar 301 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 896 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 886 milyon dolar ile ABD ve 808 milyon dolar ile İngiltere takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin'de

Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Haziran ayında 1 milyar 924 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 642 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 385 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 64 milyon dolar ile ABD izledi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsarken, Haziran ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 5,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,1 oldu.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84 olarak hesaplandı. 2017 Haziran ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 40,4 oldu.