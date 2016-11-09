Ceza adalet sistemini cezalandırıcı bir süreçten işbirliğine dayalı bir sürece dönüştürmeyi, mağdurun hakları korunurken suç faillerinin de topluma kazandırılmasını amaçlayan uzlaşma kurumu bünyesinde kurulan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’nda bu yıl 156 uzlaştırmacı görevlendirildi. Uzlaştırmacılar tarafından yılın ilk 11 ayında 170 olayda taraflar arasında anlaşma sağlandı. 'Hakaret', 'tehdit', 'yaralama', 'kişinin huzur ve sükununu bozma', 'taksirle yaralanma' gibi uzlaşmaya tabi bazı suçlarda her iki tarafın da kazandığı anlaşmalar sağlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından sağlanan uzlaşmalardan bazıları şöyle:

“- Çocuklar arasında çıkan ve bir kişinin dişinin kırılmasıyla sonuçlanan kavga sonucunda meydana gelen 'kasten yaralama' suçunda şikayetçi Ö.Ş., oğlunun dişinin yaptırılması sonucu uzlaşacağını söyledi. Olaya karışan çocukların babası S.A. talebi kabul edip diş yaptırma masraflarını karşılayarak, çocuğunun bu suç nedeniyle 5 yıla kadar hapisle yargılanmasının önüne geçti.

- Şikayetçi M.B. ile şüpheliler A.K. ve M.K. arasında yaşanan trafik kazası sonucu bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 'taksirle yaralama' suçu meydana geldi. Taraflar uzlaştırmacı aracılığıyla anlaşarak, şüpheli M.K. Adana Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ne 2 saç kurutma makinesi, diğer şüpheli A.K. ise 2 battaniye alarak 1 yıla kadar hapis cezası almaktan kurtuldu.

- Şüpheli O.K.'nin kullandığı aracın S.T.'ye çarpması sonucu meydana gelen 'taksirle yaralama' olayında şüpheli, yardıma muhtaç 6 çocuk için Sevgi Evleri Müdürlüğüne giysi bağışında bulunarak, taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

- Şikayetçi F.C., A.G. ve mağdur N.G. ile şüpheli H.Ç. arasında yaşanan tartışma sonucu 'hakaret' ve 'basit yaralama' suçu meydana geldi. Şüpheli H.Ç., şikayetçilerin talebi doğrultusunda Adana Sevgi Evleri Çocuk Yuvası'na bin 500 TL değerinde 32 metrekare halı bağışında bulunup uzlaşarak 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasının önüne geçti.

- Şikayetçi Ş.Y. ile şüpheli C.Y. arasında yaşanan trafik kazasına bağlı 'taksirle yaralama' olayı sonucunda şikayetçi, şüpheliden çocuğuna 20 TL değerinde bir oyuncak alması karşılığında uzlaşmayı kabul edeceğini belirtti. Yapılan görüşme sonucunda şüpheli C.Y., karşı tarafın talebi karşılığında çocuğu için istediği oyuncağı alarak uzlaşma sağlandı.

- Trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçları sonucu hakkında soruşturma başlatılan Ş.A., şikayetçinin talebi üzerine kütüphanesi olmayan bir okula Türk ve dünya klasiklerinin de bulunduğu 112 kitap bağışlayarak, mahkemede toplamda 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.

- Müşteki R.B. ile Ö.A. arasında yaşanan 'kişinin huzur ve sükununu bozma' suçu nedeniyle birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, yapılan görüşme ile uzlaştı. Şüpheli 500 TL, şikayetçi ise 150 TL Güney Eğitim Vakfı'na bağış yaptı. Şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.”

