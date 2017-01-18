@BunyaminSurmeli: Türkiye’nin en çok tanınan hava durumu sunucularından olan meteorolojist Bünyamin Sürmeli’nin “Havayı Koklayan Adam” isimli hesabı 170 bini aşkın kişi tarafından takip ediliyor. Hava durumunu bilgili, önemli içerikler ve fotoğraflarla duyuran Sürmeli, buzlanma veya aşırı yağış uyarılarına da sıklıkla yer veriyor.

@meteoroloji_twi: Resmi bilgiler benim için en önemlisi diyenlerdenseniz bu durumda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi Twitter hesabı sık aralıklarla attıkları tweetlerle kullanıcıları bilgilendiriyor. Ayrıca ekledikleri keyifli videolar ve fotoğraflar da hesabı daha da takip edilir hale getiriyor.

@huseyinoztel: Meteoroloji mühendisi ve aynı zamanda haber kanalı sunucusu olan Hüseyin Öztel, attığı tweetlerle okulların durumlarını, buzlanma tehlikelerini, rüzgar fırtınası uyarılarını anlık paylaşıyor. Öztel, kan bağışı çağrılarına da yer vererek hayata dair paylaşımlarda bulunuyor.

@HavaForum: Özellikle fotoğraflı paylaşımlara yer veren meteoroloji sitesinde, kullanıcıların keyifli fotoğrafları retweet edilerek karşılıklı etkileşime önem veriliyor. Kullanıcılara sorular sorularak doğrudan iletişim sağlanan hesapta, havanın o anki durumunu ve ileriki günlerde nasıl olacağına ilişkin sorular yanıtlanıyor.

@halit_sivuk: Hava durumu televizyon ve radyo sunucusu meteoroloji uzmanı Halit Sivuk, Twitter’ı etkin kullananlar arasında yer alıyor. Gün içinde kullanıcılarını birçok kez bilgilendiren Sivuk, aynı zamanda resmi kurumlardan gelen açıklamaları da kullanıcılarına aktarıyor.

@isthavadurumu: “Her saat başı hava durumundan bilgilenmek istiyorum” diyenlerdensiniz bu hesap tam sizin için. Sadece İstanbul’a ilişkin hava durumu bilgisi paylaşan hesap, bir saatlik aralıklarla kentteki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyor.

Twitter Hakkında

Twitter (NYSE:TWTR), dünyada şu anda yaşanan her şeydir. Son dakika haberlerinden eğlence etkinliklerine, spor faaliyetlerinden günlük ilgi alanları kadar olsun hemen hemen her şey. Herhangi bir yerde bir olay yaşanıyorsa, önce Twitter’da gerçekleşiyordur. Twitter, eş zamanlı yorumlarla tüm olayın ortaya çıktığı ve canlı olayların başka hiçbir yerdekine benzemeyecek şekilde hayata geçtiği bir platformdur. Twitter dünya çapında 40’ın üzerinde dilde kullanılmaktadır. Platforma; cep telefonlarından, Twitter.com adresinden veya SMS yoluyla erişim sağlanabilir. Daha fazla bilgi için about.twitter.com adresini ziyaret edin ya da @twitter hesabını takip edin.