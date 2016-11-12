Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri merkez Selçuklu ilçesinde 'Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği' adı altında faaliyet gösteren yerin pavyon olarak işletildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis iş yerine baskın düzenledi. Baskında Ukrayna, Gürcistan ve Kırgızistan uyruklu olduğu öğrenilen ve konsomatris olarak çalışan 6 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Ayrıca polisin yaptığı aramada çatı arasına gizlenmiş 3 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Pavyonda yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrollerinde ise çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Çalışma izinleri bulunmayan 6 kadından ikisi kardeş çıkarken, kadınların Göç İdaresine teslim edildiği ve işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Polis, iş yeri sahibi S.E’yi gözaltına aldı.

Selman Ayas

