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Dışı baca içi baz istasyonu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde baz istasyonunun baca şeklinde düzenlenerek kamufle edilmesi görenleri ise şaşırttı.

Dışı baca içi baz istasyonu

09 Ağustos 2017 11:58

Dursunbey merkez Mollaoğlu Mahallesi 2 nolu sağlık ocağı karşısında bir şahsa ait evin çatısına, bir cep telefonu operatörü tarafından kurulan baz istasyonu, insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle mahalle sakinlerini huzursuz etti. Geçtiğimiz yıl sessiz sedasız kurulduğu iddia edilen baz istasyonunu fark eden bazı vatandaşlar, mahallede son zamanlarda hastalıkların arttığını iddia etti. Baz istasyonunun tepki çekmemesi için baca şeklinde kamufle edildiğini iddia eden vatandaşlar, mahalle sakinlerinin görüşü alınmadan kurulan baz istasyonunun mahalle dışında başka bir yere taşınmasını istedi.

Öte yandan evin çatısına kurulan baz istasyonunun iki yan yana baca görünümünde olması dikkat çekti. 

Hüdayi Demirhan

Etiketler: baca, balıkesir, baz istasyonu


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