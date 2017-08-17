Diğer
Kategoriler

Dişi kurbanda resmi veteriner onayı aranacak

Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, dişi kurbanlıklarda müdürlüğe bağlı resmi veterinerden 'damızlık değeri yoktur ve gebe değildir' raporu alınmasının şart koşulduğunu belirtti.

Dişi kurbanda resmi veteriner onayı aranacak

17 Ağustos 2017 12:17

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, müdürlük binasında il ve ilçe müdürlüklerinde görevli ve serbest veterinerlerle toplantı düzenledi. Toplantıda veteriner hekimlere kurban kesimlerinde nelere dikkat edecekleri yönünde uyarılarda bulunuldu.

Toplantı sırasında açıklamalarda bulunan Sırrı Yılmaz, “Ülkemiz hayvancılığının gelişmesi ve damızlık hayvan varlığımızın korunabilmesi için uygulamaya koyulan ‘2017 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’ gereği ilimizde oluşturulan İl Hayvan Zabıtası Komisyonu Kararı ile gebe ve damızlık dişi hayvanların kurbanlık olarak satışı, kesimi ve hayvan pazarına girişine müsaade edilmemesi kararı verilmiştir. Bu tebliğ gereği olarak, geçtiğimiz yıllarda uygulanan dişi hayvanlar için özel veteriner hekimlerden alınan gebe değil ve damızlık değeri yoktur ibareli raporların, il veya ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlerin kontrolünün yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Resmi veteriner hekim onayı olmadan düzenlenecek raporların geçerliliği olmayacaktır” dedi. 

Mehmet Temizyürek

Etiketler: dişi kurban, kırıkkale


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç