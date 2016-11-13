Kolombiya Milli Takımı’ndan Lady Andreade Rodriqez, Carolina Arias, Velasquez Herrera Orianica ve Azerbaycan Milli Takımı oyuncusu Aysun Alieyeva ile kadrosunu güçlendiren Döşemealtı Kadın Futbol Takımı, sezonun ilk maçında Zeytinköy 1'nolu sahada Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşmayı Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'te tribünden takip etti.

Her iki takım da karşılaşmanın ilk dakikalarında temkinli bir futbol ortaya koyarken, yer yer gelişen ataklarla rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yaşandı. Karşılaşmanın 29. dakikasında ara pasa hareketlenen Dişi Ronaldinho lakaplı Lady Andreade Rodriqez, kaleciyi çalımladıktan sonra topu ağlara göndererek Döşemealtı'nı öne geçiren gölü kaydetti.

Golün ofsayt olduğu gerekçesiyle saha biranda karışırken karşılaşmanın hakemine sahaya girerek itirazlarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Mutlucan Zavutlu, hakem tarafından tribüne gönderildi. Bu dakikadan sonra Beşiktaş'ın skoru eşitleme çabaları sonuç getirmezken, ilk yarı ev sahibi 1207 Döşemealtı Belediyesi'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Beşiktaş'ın baskısı hissedildi. Misafir takım üst üste geliştirdiği ataklar sonucunda 50. dakikada Gizem'in golü ile skora denge getirdi. 63'üncü dakikada ise sahneye bir kez daha çıkan Döşemealtı'nın Kolombiyalı yıldızı boş alanı iyi değerlendirerek topu filelerle buluşturdu ve takımını bir kez daha öne geçiren gole imza attı.

Her iki takımın atakları kalan dakikalarda sonucu değiştirmezken, maç 1207 Döşemealtı Belediyesi Kadın Futbol Takımı'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. 1207 Döşemealtı Teknik Direktörü Hüseyin Türk, "Attığımız gollerle lige iddialı bir giriş yaptık. Eksiklerimizi de görmüş olduk, ilerleyen haftalarda daha iyi futbol, daha iyi mücadele ile çıkışımız devam edecek" dedi.

Dişi Ronaldinho lakaplı Lady Andreade Rodriqez'in performansına da değinen Türk, "Hava ve atmosfer ona çok farklı geldi. Ama attığı iki gol kalitesinin bir göstergesiydi. Böyle oyunculara her zaman ihtiyacımız var. Yıldız oyuncular genelde maçın skorunu değiştirirler, bugün Lady'de bize bunu gösterdi” ifadelerini kullandı.