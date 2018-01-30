Diğer
Kategoriler

Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri, Afganistandaki terör saldırısını kınadı

30 Ocak 2018 14:01

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil’de Askeri Akademi’ye yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan Afgan askerlerinin olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu hain terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan Hükümeti’ne ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kabil’de geçtiğimiz günlerde art arda yaşanan terör saldırılarının Afganistan’da barış ve istikrar sağlanması yönündeki çabaları engelleyemeyeceğine inanıyoruz" denildi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç