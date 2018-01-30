Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil’de Askeri Akademi’ye yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan Afgan askerlerinin olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu hain terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan Hükümeti’ne ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kabil’de geçtiğimiz günlerde art arda yaşanan terör saldırılarının Afganistan’da barış ve istikrar sağlanması yönündeki çabaları engelleyemeyeceğine inanıyoruz" denildi.