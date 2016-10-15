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Dışişleri, Bağdat’taki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen ve 30 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri, Bağdattaki terör saldırısını kınadı

15 Ekim 2016 19:05

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Irak’ın başkenti Bağdat’ta bugün Şii hacıları hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 Iraklı kardeşimizin hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, saldırıda hayatlarını kaybeden masum Irak vatandaşlarına Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz” denildi.

Türkiye’nin DEAŞ’la mücadelesinde her zaman Irak’ın yanında olacağının kaydedildiği açıklamada, “Ortak düşmanımız DEAŞ tarafından düzenlendiği bildirilen bu hain saldırı, Irak’ın uluslararası toplumun desteğiyle söz konusu terör örgütüne karşı yürüttüğü haklı mücadelenin önemine işaret etmektedir. Türkiye DEAŞ terör örgütüyle mücadelesinde tüm imkanlarıyla dost ve kardeş Irak halkının yanında durmaya devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

Etiketler: dışişleri bakanlığı


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