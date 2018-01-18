Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD bize verdiği sözleri tutmadı

"Sözde bir terör ordusunun kurulması geri dönülmez hasar açar dedik. Yapılan tüm açıklamalara rağmen biz tam olarak tatmin olmadık. Bu adımları devam ettirirlerse, Suriye'nin geleceği de tehdit altına girer.

ABD bize Mümbiç'te verdiği sözü tutmadı. YPG Membiç'ten çekilmedi. Bizim adım görmemiz gerekiyor. Öyle ya da böyle demeleri, bizim tatmin etmez. ABD'nin artık somut adım atmasını bekliyoruz.

YPG'deki silahları toplama sözü vermişlerdi. Hamburg'da olsun, diğer görüşmelerde olsun, Beyaz Saray'da olsun, telefon görüşmelerinde olsun, kendileri söylediler. 'Verdiğimiz silahların seri numaralarını alıyoruz ve Rakka operasyonunda olsun toplayacağız' dediler. Bunun mümkün olmadığını defalarca anlattık ve bugün de görüyoruz.

ABD gibi bir ülke sözünü tutmalı. Bu ülke güvenilir olmazsa kim bunlarla yola çıkar?"