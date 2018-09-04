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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü. Görüşmeyi karşı taraf talep etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü

04 Eylül 2018 16:47
 

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