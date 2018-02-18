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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amman'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ammanda

18 Şubat 2018 20:19

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi’nin davetine icabetle 18-19 Şubat 2018 tarihlerinde Ürdün’e resmi ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın ziyareti sırasında Ürdünlü mevkidaşıyla yapacağı görüşmede Ürdün’le ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve başta Suriye ve Filistin olmak üzere güncel bölgesel gelişmeler ele alınacaktır. Sayın Bakanımızın Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.

 

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