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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Askerlerimiz aşama aşama Menbiç içine de girecek'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar ve Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Askerlerimiz aşama aşama Menbiç içine de girecek

18 Haziran 2018 17:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Türk askerinin Membiç’e girmesiyle ilgili soruları yanıtladı. Washington’ta iki Dışişleri Bakanı tarafından mutabakat sağlandığını belirten Çavuşoğlu, "4 Haziran'daki görüşmeden sonra askerlerimiz Türkiye, Almanya ve değişik yerlerde bir araya geldiler planlamaları yaptılar. Şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar ve Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak. Biz de bunu denetleyeceğiz orada olacağız çıktığından emin olacağız. Daha sonra buranın istikrara kavuşturulması için çalışmalarımız devam edecek. Yol haritası uygulanmaya geçti bir an önce Menbiç’te yol haritasını uygularız daha sonra diğer şehirlere geçeriz. Amacımız YPG’nin kontrol ettiği tüm bölgelerden onları çıkartarak bu bölgeleri istikrara kavuşturmaktır. Buraları o şehirlerin insanlarına vermektir. Kimlerin yöneteceğine, güvenlik birimlerinde kimlerin görev yapacağına dair tüm aşamalarda da birlikte çalışacağız. Türkiye’deki Suriyeliler ve Suriye’nin değişik yerlerine kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin bu bölgelere dönmesi için yardımcı olacağız. Hayırlı olsun hareketlilik başladı. Bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman Fırat Kalkanı ve Afrin’de de böyleydi Menbiç en kısa sürede YPG ve PKK’dan temizlenecek" ifadelerini kullandı. 

 

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