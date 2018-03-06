Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturya’ya gidecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanımız 8 Mart 2018 tarihinde Avusturya’yı ziyaret edecektir. Bakanımızın Avusturya Dışişleri Bakanı Dr. Karin Kneissl’la Viyana’da yapacakları görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkilerinin yanısıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir. Bakanımızın, ayrıca Viyana Yunus Emre Enstitüsü’nün resmi açılışını yapması ve Avusturya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanmaktadır” denildi.

Caner Ünver