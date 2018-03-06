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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturya’ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 Mart 2018 tarihinde Avusturya’yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyaya gidecek

06 Mart 2018 01:08

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanımız 8 Mart 2018 tarihinde Avusturya’yı ziyaret edecektir. Bakanımızın Avusturya Dışişleri Bakanı Dr. Karin Kneissl’la Viyana’da yapacakları görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkilerinin yanısıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir. Bakanımızın, ayrıca Viyana Yunus Emre Enstitüsü’nün resmi açılışını yapması ve Avusturya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanmaktadır” denildi.  

Caner Ünver

Etiketler: Avusturya, dışişleri bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu

 

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