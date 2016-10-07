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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Guterres'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.


07 Ekim 2016 08:17

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; görüşmede Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür eden BM Genel Sekreteri Guterres, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini yürüttüğü dönemde Suriyeli mülteciler bağlamında Türkiye ile yapılan işbirliğinin BM Genel Sekreterliği’ne adaylık kampanyasında kendisi için olumlu bir katkı sağladığını belirtti. Bakan Çavuşoğlu ise BM Yüksek Komiserliği döneminde Guterres'in gösterdiği yapıcı işbirliğini vurgulayarak, Suriyeli mülteciler için yaptıklarının unutulmayacağını ifade etti.
Görüşmede, önümüzdeki dönemde BM gündemindeki tüm konularda yakın işbirliğinin sürdürüleceğinin de altı çizildiği öğrenildi. 

Onur Emre Durak

Etiketler: BM Genel Sekreteri Guterres, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu


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