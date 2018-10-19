Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'FETÖ bir terör örgütüdür'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk ziyaretinin ardından geldiği Kosova'da Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile görüştü. Başkent Priştine'deki Kosova Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülkenin bakanları basın açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında Kosova ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İkili ilişkilerimizi baş başa ve heyetler arası görüşmelerde değerlendirdik. Kosova'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü bizim için esastır. Kosova'nın daha çok ülke tarafından tanınması için kampanyamızı devam ettiriyoruz. Kosova'nın Avrupa entegrasyonları çok önemlidir" dedi. Çavuşoğlu ayrıca Kosova'nın İnterpol üyeliği için Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti.

"Priştine-Belgrad diyalog sürecini destekliyoruz"

Kosova ve Sırbistan arasındaki diyalog sürecinin bölgenin istikrarı için önemli olduğunu değinen Çavuşoğlu, "Priştine- Belgrad diyalog sürecini de destekliyoruz. Bu süreç, bölgenin istikrarı için çok önemli" dedi.

Kosova ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğine de değinen Çavuşoğlu, "Kosova'da Türk firmalarımızın yatırımları sürüyor. Ve bu işbirliğinin artmasını istiyoruz. Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanmasıyla ticaret işbirliğinin de hacmi artacaktır. Ticarette de istediğimiz hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 600'ün üzerinde projeye imza attı. Yatırımların toplam değeri 100 milyon euro'nun üstündedir. Bizler TİKA'ya daha çok projenin verilmesini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı teröristlere teslim etmeyelim"

Kosova'daki FETÖ yapılanmasına da dikkat çeken Çavuşoğlu, FETÖ'nün terör faaliyetlerinin eğitim kurumları üzerinden yürüttüğü uyarısında bulunarak, "Kosova'yı eğitim alanında da desteklemeyi sürdüreceğiz. Kosova'da maarif okullarımız var. Kosova Hükümetinin devredeceği okulları da almaya hazır. Çocuklarımızı teröristlere teslim etmeyelim. FETÖ bir terör örgütüdür. Türkiye'de darbe girişiminde bulunmuştur. FETÖ Türkiye'de 251 insanımızı acımasızca öldürmüştür" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi sürecinde yaşananlara değinen Çavuşoğlu, "Kurumlarımızı bombaladılar. Tankları insanların üstüne sürdüler. F-16'larla insanlarımızı bombaladılar. Bunu Türkiye'de yapan teröristler, Kosova'da da aynı şeyleri yapabilir. Bunu eğitim kurumlarını kullanarak yapıyorlar. Eğitim kurumlarını kullanarak Kosova kurumlarına sızmalarına müsaade etmemeliyiz. Kardeş Kosova'nın, Türkiye'de darbe yapmış kişileri barındırmasını istemeyiz. Bunları bize iade etmelerini bekleriz. Kosova'nın bu teröristleri burada barındırmasını istemiyoruz. Bizler, Kosova'da bu tür terörist faaliyetler düzenleyenleri, ülkemizde barındırmayız, Kosova'ya teslim ederiz. Kosova'nın da aynı şekilde davranmasını isteriz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin her alanda Kosova'yı destekleyeceği sözünü aldığını belirten Bakan Pacolli ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kosova ve Sırbistan arasındaki diyalog sürecini desteklediğini kaydetti.

Ercan Kasap

