Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filipinler’i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Filipinler Dışişleri Bakanı Cayetano’nun davetine icabetle, ASEAN Dönem Başkanı Filipinler’in evsahipliğinde Manila’da düzenlenecek olan 50. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki bazı faaliyetlere katılmak üzere 4-6 Ağustos 2017 tarihlerinde Filipinler’i ziyaret edecek.

Anılan toplantılara 10 ASEAN ülkesinin yanı sıra, 10 ASEAN Diyalog Ortağı ülke (AB, ABD, Avustralya, ÇHC, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, RF, Yeni Zelanda) ile ASEAN Bölgesel Forumu’na (ARF) dahil toplam 27 ülkenin Dışişleri Bakanları/Bakan Yardımcıları katılacak. Bakan Çavuşoğlu'nun, toplantılar marjında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Öte yandan Türkiye, ASEAN’ın Güneydoğu Asya bölgesindeki artan rolü çerçevesinde örgütle kurumsal ilişkilerini geliştirme kararını 1999 yılında almış, bu amaçla 2010 yılında Vietnam’da yapılan 43. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında ASEAN Dostluk ve İşbirliği Antlaşması’na (ASEAN/TAC) taraf olmuştur. Ayrıca, Türkiye ASEAN Dönem Başkanı Bruney’in özel konuğu olarak ASEAN Zirvesi ve ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantılarına 2013 yılında ilk kez davet edilmişti. Son olarak, Bakan Çavuşoğlu, ASEAN Dönem Başkanı Malezya’nın davetiyle, 2015 Ağustos ayında 48. ASEAN Bölgesel Forumu Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmıştı.

Pelin Üzek