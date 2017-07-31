Diğer
Kategoriler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filipinler’i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Filipinler Dışişleri Bakanı Alan Peter S. Cayetano’nun davetine icabetle, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Topluluğu (ASEAN) Dönem Başkanı Filipinler’in ev sahipliğinde Manila’da düzenlenecek olan 50. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki bazı faaliyetlere katılmak üzere 4-6 Ağustos 2017 tarihlerinde Filipinler’i ziyaret edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filipinleri ziyaret edecek

31 Temmuz 2017 11:07

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Filipinler Dışişleri Bakanı Cayetano’nun davetine icabetle, ASEAN Dönem Başkanı Filipinler’in evsahipliğinde Manila’da düzenlenecek olan 50. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki bazı faaliyetlere katılmak üzere 4-6 Ağustos 2017 tarihlerinde Filipinler’i ziyaret edecek.

Anılan toplantılara 10 ASEAN ülkesinin yanı sıra, 10 ASEAN Diyalog Ortağı ülke (AB, ABD, Avustralya, ÇHC, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, RF, Yeni Zelanda) ile ASEAN Bölgesel Forumu’na (ARF) dahil toplam 27 ülkenin Dışişleri Bakanları/Bakan Yardımcıları katılacak. Bakan Çavuşoğlu'nun, toplantılar marjında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Öte yandan Türkiye, ASEAN’ın Güneydoğu Asya bölgesindeki artan rolü çerçevesinde örgütle kurumsal ilişkilerini geliştirme kararını 1999 yılında almış, bu amaçla 2010 yılında Vietnam’da yapılan 43. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında ASEAN Dostluk ve İşbirliği Antlaşması’na (ASEAN/TAC) taraf olmuştur. Ayrıca, Türkiye ASEAN Dönem Başkanı Bruney’in özel konuğu olarak ASEAN Zirvesi ve ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantılarına 2013 yılında ilk kez davet edilmişti. Son olarak, Bakan Çavuşoğlu, ASEAN Dönem Başkanı Malezya’nın davetiyle, 2015 Ağustos ayında 48. ASEAN Bölgesel Forumu Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmıştı. 

Pelin Üzek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!